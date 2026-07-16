США рассматривают возможность высадки десанта на Кубе для смены режима на острове
Пентагон изучает возможность военной операции против Кубы, включая масштабную высадку десанта. Окончательное решение, однако, пока не принято.
Пентагон рассматривает несколько сценариев военных действий против Кубы, среди которых - высадка на острове "тысяч" бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии. По информации DW, об этом сообщила медиакомпания CBS News со ссылкой на несколько американских чиновников. По их словам, обсуждение таких планов шло на протяжении последних недель, но финального решения военное ведомство еще не приняло.
Ранее министр войны Пит Хегсет допускал возможность силового решения кубинского вопроса. В июне он предупредил, что попытки Гаваны заполучить вооружение, угрожающее США, станут причиной для конфронтации. Разведданные указывают на то, что Куба закупила свыше 300 беспилотников для потенциальных ударов по базе в Гуантанамо, кораблям американского флота и территории Флориды.
При этом собеседники CBS News считают операцию против Кубы в близкой перспективе маловероятной - слишком много сил и средств Пентагона задействовано в возобновившейся войне против Ирана. К тому же команда президента США Дональда Трампа предпочитает добиваться смены власти на Кубе через экономические и дипломатические рычаги.
Госсекретарь Марко Рубио неоднократно говорил, что Вашингтон предпочел бы видеть в Гаване технократическое правительство, настроенное на реформы. Но 11 июля он признал, что кубинское руководство и его "коррумпированная элита" не меняют курс, оставаясь верны "морально обанкротившейся марксистской идеологии" и удерживая "тотальный контроль" над государством.
С возвращением Трампа в Белый дом Вашингтон заметно нарастил давление на Гавану, вновь включив Кубу в список государств-спонсоров терроризма. В январе 2026 года американский лидер ввел режим чрезвычайной ситуации, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы, и организовал энергетическую блокаду острова. В мае кубинские власти признали критическое состояние национальной энергосистемы.