США рассматривают возможность высадки десанта на Кубе для смены режима на острове

Пентагон рассматривает несколько сценариев военных действий против Кубы, среди которых - высадка на острове "тысяч" бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии. По информации DW, об этом сообщила медиакомпания CBS News со ссылкой на несколько американских чиновников. По их словам, обсуждение таких планов шло на протяжении последних недель, но финального решения военное ведомство еще не приняло.