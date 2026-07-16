Миллионы верующих могут приехать в Израиль на историческое событие 2030 года
Согласно поручению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, Министерство иностранных дел страны начало подготовку к 2030 году, когда христиане во всем мире будут отмечать 2000-летие крещения Иисуса в реке Иордан. Это событие имеет глубокое духовное значение более чем для двух миллиардов христиан по всему миру.
В рамках этой инициативы глава израильского внешнеполитического ведомства распорядился создать специальную рабочую группу. Ее возглавит специальный посланник Израиля по сотрудничеству с христианским миром, посол Джордж Дик.
Рабочая группа будет поддерживать постоянный диалог с церквями, христианскими общинами и религиозными лидерами по всему миру. Одновременно планируется начать межведомственную координацию с соответствующими государственными учреждениями, чтобы обеспечить национальную подготовку Израиля к приему миллионов христианских паломников, которых ожидают на Святой земле.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил: "2030 год станет особой вехой для христианского мира, и Израиль начинает готовиться к нему уже сейчас. Укрепление отношений с христианским миром и обеспечение доступности Святой земли для миллионов верующих, которые хотят ее посетить, является одним из главных приоритетов Израиля. Израиль продолжит защищать свободу вероисповедания и доступ к святым местам для представителей всех религий. Мы считаем, что 2030 год даст христианам со всего мира возможность приехать на Святую землю, почувствовать связь с корнями своей веры и побывать в месте, где началась история христианства".