Миллионы верующих могут приехать в Израиль на историческое событие 2030 года

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил: "2030 год станет особой вехой для христианского мира, и Израиль начинает готовиться к нему уже сейчас. Укрепление отношений с христианским миром и обеспечение доступности Святой земли для миллионов верующих, которые хотят ее посетить, является одним из главных приоритетов Израиля. Израиль продолжит защищать свободу вероисповедания и доступ к святым местам для представителей всех религий. Мы считаем, что 2030 год даст христианам со всего мира возможность приехать на Святую землю, почувствовать связь с корнями своей веры и побывать в месте, где началась история христианства".