Чем немцы кормили и поили Хрущева в 1955 году? В Германии решили воссоздать исторический обед

Меню будет максимально приближено к историческому, которым угощали Никиту Хрущева, Николая Булганина и Вячеслава Молотова 11 сентября 1955 года. Однако шеф-повар Ларс Вольф и его команда решили все же не воспроизводить оригинал один к одному, а сделать его современную интерпретацию. "Оригинал меню сохранился. Он свидетельствует о роскошном и тщательно подобранном угощении: от паштета из гусиной печени и черепашьего супа до голштинской ветчины с головками спаржи, вареного лосося, окорока косули и десерта "Черный лес", - отметили устроители в Кельне. - Каждое блюдо создадут по мотивам оригинала и оно будет тонко передавать его дух в современном исполнении. Окончательное меню будет объявлено в день ужина".