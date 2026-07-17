Чем немцы кормили и поили Хрущева в 1955 году? В Германии решили воссоздать исторический обед
Как сообщает DW, легендарное "московское меню" вызвало настоящий ажиотаж. По словам организаторов мероприятия, это будет то самое меню, которое подавали Никите Хрущеву и другим представителям советского руководства на званом обеде, устроенном делегацией ФРГ во время первого официального визита в Москву в сентябре 1955 года.
Исторический обед состоялся в рамках первых официальных переговоров правительственных делегаций ФРГ и Советского Союза в Москве в начале сентября 1955 года. Они были трудными и не раз оказывались на грани срыва. Только на пятый день было достигнуто соглашение об установлении дипломатических отношений в обмен на возвращение на родину последних немецких военнопленных и интернированных гражданских лиц.
Обед, как позже писали в своих отчетах некоторые участники, был устроен на подмосковной даче, которую предоставили гостям из Германии на время их визита в СССР.
Попробовать меню - пять смен блюд в сопровождении лучшего немецкого вина - можно будет в Кельне не раньше осени. Инициатором нынешнего кулинарного праздника на берегах Рейна стала городская газета Kölner Stadt-Anzeiger. Он проходит под девизом "150 лет Конраду Аденауэру" в рамках юбилейных торжеств. Всего запланировано два ужина - накануне и в День германского единства, который отмечается 3 октября. Билеты на первый банкет были распроданы буквально за несколько часов. Цена за вечер - 235 евро за человека.
Меню будет максимально приближено к историческому, которым угощали Никиту Хрущева, Николая Булганина и Вячеслава Молотова 11 сентября 1955 года. Однако шеф-повар Ларс Вольф и его команда решили все же не воспроизводить оригинал один к одному, а сделать его современную интерпретацию. "Оригинал меню сохранился. Он свидетельствует о роскошном и тщательно подобранном угощении: от паштета из гусиной печени и черепашьего супа до голштинской ветчины с головками спаржи, вареного лосося, окорока косули и десерта "Черный лес", - отметили устроители в Кельне. - Каждое блюдо создадут по мотивам оригинала и оно будет тонко передавать его дух в современном исполнении. Окончательное меню будет объявлено в день ужина".
"Особое значение имело не только меню, но и вино - когда переговоры, казалось, зашли в тупик, Аденауэр велел подать знаменитый мозельский рислинг Bernkasteler Doctor Spätlese урожая 1950 года из винодельни Wegeler. Говорят, что это помогло разрядить обстановку", - заявили организаторы ужина. Кроме того, по данным Фонда имени Конрада Аденауэра, гостям было предложено белое вино Kiedricher Gräfenberg Auslese урожая 1953 года, французское красное вино и игристое MM Hohe Domkirche урожая 1951 года. Заметив, что гостям понравились немецкие вина с Мозеля, канцлер распорядился заказать по целому ящику (24 бутылки) для Хрущева, Булганина и Молотова. Вскоре они были доставлены советским лидерам в качестве подарка от Аденауэра.
После этих неформальных переговоров удалось добиться и дипломатического прорыва, в результате которого почти 10 тысяч последних немецких военнопленных смогли вернуться домой.