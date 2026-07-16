Специалисты объяснили, почему жители Латвии не могут полностью полагаться на государственную пенсию

22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в отношении своего финансового положения на пенсии, еще 30% - скорее неуверенно. Примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь немного уверен в своем будущем финансовом положении. И только 14% опрошенных заявили, что уверены или полностью уверены в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию.