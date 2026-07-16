Специалисты объяснили, почему жители Латвии не могут полностью полагаться на государственную пенсию
Более половины (52%) жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса банка Luminor. При этом лишь небольшая часть общества уверена в своей финансовой обеспеченности в пожилом возрасте.
22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в отношении своего финансового положения на пенсии, еще 30% - скорее неуверенно. Примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь немного уверен в своем будущем финансовом положении. И только 14% опрошенных заявили, что уверены или полностью уверены в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию.
Причины такой неуверенности могут быть разными. Например, жизнь "от зарплаты до зарплаты", из-за которой не удается создавать накопления, или недостаток информации о способах долгосрочного сбережения средств.
Результаты опроса также показывают, что женщины значительно чаще мужчин испытывают неуверенность в своем финансовом положении после выхода на пенсию, тогда как мужчины чаще заявляют, что уверены в своем будущем.
"Уже сегодня государственная пенсия обеспечивает лишь около 50% доходов, которые человек получал до выхода на пенсию. При этом из-за демографической ситуации в ближайшие десятилетия ожидается дальнейшее снижение этой доли. Это означает, что о финансовых средствах для более комфортной жизни в старости необходимо заботиться самостоятельно и заранее", - говорят эксперты Luminor.
Как ранее писал Otkrito.lv, выходящих на пенсию в Латвии предупредили, что многим из них придется сделать тяжелый выбор.