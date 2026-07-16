"Станут жертвами": в России прозвучали новые агрессивные заявления в адрес стран Балтии

В своих заявлениях российский политик также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями времен Второй мировой войны и обвинил Запад в использовании стран Балтии в противостоянии с Россией. Кроме того, он заявил, что жители Латвии, Литвы и Эстонии якобы рассматриваются европейскими политиками как "пушечное мясо". "Сегодня жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей Родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве", — подчеркнул он.