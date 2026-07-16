В Гулбенском крае разыскивают сразу четырех пропавших подростков
Фото: Valsts policija
Пропавшие подростки.
В Латвии

В Гулбенском крае разыскивают сразу четырех пропавших подростков

Отдел новостей

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Северо-Видземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает четырех подростков, пропавших без вести. Все они в разное время самовольно покинули Центр поддержки семьи Saule в Стаки Страдской волости Гулбенского края.

Местонахождение Саманты Мейстере 2010 года рождения, Виты Эвелоне 2010 года рождения, Рихарда Паэглитиса и Сандриса Юцевичса до сих пор не установлено.

Саманта Мейстере - примерно 1,60 метра ростом, худощавого телосложения, с темно-каштановыми волосами.

Вита Эвелоне в момент ухода из центра была одета в широкие джинсы, темную толстовку с капюшоном и спортивную обувь.

Рост Рихарда Паэглитиса составляет около 170 сантиметров. Он среднего телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. В момент исчезновения на нем были черные шорты, серая футболка, черная толстовка с капюшоном и черные кроссовки Nike.

Сандрис Юцевичс был одет в белый спортивный костюм и спортивную обувь.

В полиции отмечают, что все четверо подростков склонны к бродяжничеству.

Всех, кто располагает информацией об их возможном местонахождении, просят незамедлительно связаться с Государственной полицией по телефону 25484675 или 112.

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