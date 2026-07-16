В Гулбенском крае разыскивают сразу четырех пропавших подростков

Рост Рихарда Паэглитиса составляет около 170 сантиметров. Он среднего телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. В момент исчезновения на нем были черные шорты, серая футболка, черная толстовка с капюшоном и черные кроссовки Nike.