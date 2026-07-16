Из-за падения числа туристов Латвия будет активнее рекламировать себя за рубежом
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) сообщило о расширении кампании по продвижению регионального туризма. Особое внимание этим летом уделяется Латгале, а часть международных рекламных мероприятий, ранее запланированных на осень, перенесена на летний сезон.
По словам директора LIAA Иевы Ягере, туризм является одной из экспортных отраслей Латвии, поэтому агентство постоянно анализирует ситуацию, поддерживает диалог с представителями отрасли и при необходимости оперативно корректирует свои действия.
LIAA уже реализует ряд дополнительных мероприятий по стимулированию спроса на региональный туризм. На внутреннем рынке рекламная кампания "Дней домашних кафе" в этом году стала примерно втрое масштабнее, чем годом ранее. Инициатива реализуется совместно с Латвийской ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs и региональными партнерами.
В Литве и Эстонии существенно расширено продвижение туристических возможностей регионов Латвии:
- увеличена частота радиорекламы и расширен список радиостанций;
- значительно усилено продвижение в интернете и социальных сетях;
- размещена дополнительная наружная реклама в приграничных районах Литвы и Эстонии;
- к продвижению привлечены авторы контента из Латвии, Литвы и Эстонии.
Кроме того, часть международных маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето. Сейчас на приоритетных зарубежных рынках - в Великобритании, Германии и Финляндии - проходит международная туристическая кампания Unboxing Latvia ("Открой Латвию"), представляющая природные, культурные, гастрономические и активные туристические возможности страны.
Дополнительные мероприятия LIAA охватывают рынки Латвии, Литвы и Эстонии и используют радио, цифровые СМИ, социальные сети, стриминговые платформы, наружную рекламу и сотрудничество с создателями контента. Основная цель - привлечь путешественников, которые могут быстро принять решение о поездке в регионы Латвии на один день или на выходные.
Литва и Эстония остаются приоритетными зарубежными рынками для латвийского туризма. Жители этих стран чаще всего совершают спонтанные однодневные поездки и поездки выходного дня на личных автомобилях, поэтому именно здесь можно сравнительно быстро увеличить поток туристов. Литовские туристы являются самым важным зарубежным рынком для Латвии - в 2025 году они потратили в стране более 207 миллионов евро.
По данным Центрального статистического управления, за первые пять месяцев нынешнего года количество иностранных туристов сократилось на 5,2%, однако этот спад частично компенсировал рост внутреннего туризма на 2,19%.