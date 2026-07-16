Из-за падения числа туристов Латвия будет активнее рекламировать себя за рубежом

Литва и Эстония остаются приоритетными зарубежными рынками для латвийского туризма. Жители этих стран чаще всего совершают спонтанные однодневные поездки и поездки выходного дня на личных автомобилях, поэтому именно здесь можно сравнительно быстро увеличить поток туристов. Литовские туристы являются самым важным зарубежным рынком для Латвии - в 2025 году они потратили в стране более 207 миллионов евро.