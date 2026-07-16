"Это всего несколько секунд": как минутное проветривание обернулось трагедией для семьи

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в этом году также лечились несколько детей после падения из окна, с балкона или других подобных падений с высоты, подтверждает порталу Jauns.lv старший врач Центра неотложной медицины больницы Даце Баркевича. В теплую погоду риск таких травм возрастает. Это связано с тем, что чаще открываются окна и балконные двери, а дети больше времени проводят дома. Врач отмечает, что чаще всего такие травмы получают дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые в силу естественного любопытства исследуют окружающую среду, но еще не полностью осознают риски. Повышенный риск есть и у детей с нарушениями развития или поведения.