"Это всего несколько секунд": как минутное проветривание обернулось трагедией для семьи
Люди поздно вечером услышали звук, похожий на взрыв. Спустя короткое время, когда приехали вызванные медики, они констатировали, что на асфальте у многоквартирного дома лежит двухлетний мальчик. Он был без сознания. Ребенок выпал из окна 4-го этажа.
Эта трагедия произошла в конце июня этого года в литовском городе Шяуляй. Пока родители спешили на балкон посмотреть, что это за взрыв в окрестностях, двухлетний Таюс выбрался из своей кроватки, перелез через родительскую кровать и уже оказался у открытого окна. Это было всего одно мгновение... Окно было открыто, мальчика в комнате больше не было. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако травмы были слишком тяжелыми, и Таюс умер.
Это один из двух случаев за месяц этого года в Шяуляйском регионе, когда из окна квартиры в многоэтажке выпадает маленький ребенок. В начале июля СМИ соседней страны сообщали, что в близлежащем городке Кельме из окна 5-го этажа выпал мальчик двух с половиной лет. Врачи охарактеризовали состояние маленького пациента как серьезное, но удовлетворительное. У него констатированы множественные ушибы, переломы ключицы, ребер и бедренной кости левой ноги. Детский анестезиолог и реаниматолог Добилас Овсюкас признал литовскому общественному медиа LRT.lt, что этому маленькому пациенту повезло, так как падал он с очень большой высоты.
В Латвии в этом году самый младший пострадавший ребенок — двухлетний
К сожалению, каждый год в теплый период, когда чаще открываются окна и проветриваются помещения, периодически поступают вызовы о том, что ребенок выпал из окна, сообщили порталу Jauns.lv в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
В этом году в Латвии тоже произошло несколько таких несчастных случаев, которые закончились травмами различной степени тяжести, самому младшему ребенку — два года. "Это всего несколько секунд, за которые может произойти несчастье, поэтому взрослым нужно очень тщательно оценивать, когда проветриваются помещения и не может ли совсем маленький ребенок сам забраться на подоконник. С детьми постарше тоже нужно обсуждать риски и последствия, которые могут возникнуть, если находиться возле открытого окна", — напоминает NMPD.
Опасные открытые окна и балконы
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в этом году также лечились несколько детей после падения из окна, с балкона или других подобных падений с высоты, подтверждает порталу Jauns.lv старший врач Центра неотложной медицины больницы Даце Баркевича. В теплую погоду риск таких травм возрастает. Это связано с тем, что чаще открываются окна и балконные двери, а дети больше времени проводят дома. Врач отмечает, что чаще всего такие травмы получают дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые в силу естественного любопытства исследуют окружающую среду, но еще не полностью осознают риски. Повышенный риск есть и у детей с нарушениями развития или поведения.
Тяжесть травм обычно оценивается как средней степени тяжести или тяжелая — часто констатируются переломы костей, травмы головы, а также ушибы внутренних органов и другие серьезные ранения. В этом году на этапе Центра неотложной медицины Детской больницы летальных случаев после выпадения из окна или с балкона зарегистрировано не было, рассказывает доктор Баркевича.
Подоконник — не место для детских игр
Медики советуют, на какие аспекты безопасности обратить внимание, если дома есть маленькие дети:
- Подоконник — не место для игр: не сажайте ребенка на подоконник и не учите туда залезать.
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или балконом.
- Не ставьте возле окон мебель, на которую ребенок может забраться.
- Оборудуйте окна и балконные двери детскими механизмами безопасности и фиксаторами.
- Используйте ограничители открывания окон, которые позволяют проветривать помещения, не допуская полного открытия окна.
- Регулярно обсуждайте вопросы безопасности с детьми.
Падения с высоты могут иметь очень серьезные последствия, результат может быть и летальным, поэтому обязанность взрослых — быть бдительными и заботиться о безопасной среде, напоминает старший врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевича.