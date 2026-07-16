Если Латвия не справится сама: кто придет на помощь при масштабном отключении электричества

"Нас связывает продолжительное практическое сотрудничество с операторами распределительных систем стран Балтии. Мы уже оказывали поддержку коллегам из соседних государств при восстановлении электросетей после повреждений, вызванных бурями или сильными снегопадами. Письмо о намерениях позволит закрепить это сотрудничество на официальном уровне и договориться о конкретных направлениях работы. В будущем мы планируем совместно проводить учения, укрепляя готовность к устранению масштабных повреждений электросетей в странах Балтии, а также сотрудничать в сфере инноваций и развития электросетей", - заявил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.