Если Латвия не справится сама: кто придет на помощь при масштабном отключении электричества
Латвия и Литва договорились о взаимной помощи при масштабных авариях в электросетях. Если после сильной бури, наводнения или лесного пожара ресурсов одной страны окажется недостаточно, к восстановлению электроснабжения смогут подключиться специалисты соседнего государства.
АО Sadales tīkls и литовский оператор системы распределения электроэнергии Energijos skirstymo operatorius (ESO) подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в укреплении устойчивости систем электроснабжения и возможностей восстановления электросетей.
Цель сотрудничества - обеспечить более быструю, прозрачную и скоординированную помощь в ситуациях, когда внутренних ресурсов недостаточно или они полностью исчерпаны. При этом главными принципами останутся национальные приоритеты и безопасность работников.
Необычно сильные бури, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия могут привести к масштабным повреждениям электросетей. Для их устранения может потребоваться скоординированное трансграничное сотрудничество между операторами стран Балтии.
"Нас связывает продолжительное практическое сотрудничество с операторами распределительных систем стран Балтии. Мы уже оказывали поддержку коллегам из соседних государств при восстановлении электросетей после повреждений, вызванных бурями или сильными снегопадами. Письмо о намерениях позволит закрепить это сотрудничество на официальном уровне и договориться о конкретных направлениях работы. В будущем мы планируем совместно проводить учения, укрепляя готовность к устранению масштабных повреждений электросетей в странах Балтии, а также сотрудничать в сфере инноваций и развития электросетей", - заявил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.
Руководитель ESO Реналдас Радвила подчеркнул, что устойчивость распределительных электросетей становится вопросом не только энергетики, но и национальной безопасности.
"Бури последних лет в странах Балтии показали, что масштаб стихийных бедствий может превысить возможности одного оператора по устранению повреждений сети. Это означает, что только благодаря взаимному сотрудничеству мы сможем быстрее восстанавливать электроснабжение наших клиентов", - отметил Радвила.
Подписанное письмо предусматривает оказание взаимной помощи на добровольной основе. Чтобы в кризисных ситуациях поддержка могла быть организована максимально оперативно, стороны намерены закрепить сотрудничество всеобъемлющим меморандумом о взаимопонимании.
В документе будут определены порядок оказания помощи, технические, юридические и связанные с безопасностью аспекты, а также принципы обмена оперативной информацией. Сотрудничество также будет включать обмен опытом и техническими знаниями, совместные учения, развитие инноваций и возможную реализацию общих проектов.
В конце прошлого года Sadales tīkls заключила двусторонний меморандум о взаимопонимании с эстонским оператором распределительной системы Elektrilevi. Документ предусматривает взаимную помощь при масштабных повреждениях электросетей, проведение совместных учений, обмен опытом и развитие инноваций.
Уже в августе этого года в рамках данного сотрудничества в Латвии пройдут первые совместные профессиональные учения стран Балтии, организованные Sadales tīkls.
Такое сотрудничество помогает операторам электросетей выполнять требования Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2019/941 о готовности к рискам в электроэнергетическом секторе, а также обязательства, установленные национальным законодательством.
Операторы должны поддерживать планы готовности к рискам, обеспечивать взаимную помощь в кризисных ситуациях и сотрудничать на государственном и региональном уровнях, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение после масштабных повреждений.