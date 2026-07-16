В Украине вновь протестуют - люди недовольны увольнением министра обороны Михаила Федорова

В знак протеста против отставки Федорова также подал в отставку заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров. "Для меня было большой честью работать вместе с Михаилом Федоровым. В 2022 году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не делать вид, что что-то делаю", - заявил Елизаров.