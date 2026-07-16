В Украине вновь протестуют - люди недовольны увольнением министра обороны Михаила Федорова
Отставка министра обороны Михаила Федорова вызвала волну протестов в нескольких городах Украины. В Киеве более тысячи человек потребовали вернуть его на должность, а один из высокопоставленных военных объявил об уходе в знак солидарности.
На центральной площади Киева собрались более тысячи человек. Они исполняли гимн Украины, размахивали флагами Украины и Европейского союза и скандировали "Позор!" и "Верните Федорова!", сообщает AFP.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в составе правительства. Во вторник Верховная рада проголосовала за освобождение Юлии Свириденко от должности премьер-министра, что автоматически повлекло за собой отставку всего состава кабинета министров.
В среду вечером Михаил Федоров подтвердил в социальных сетях, что покидает пост министра обороны, который занимал с января этого года.
Западные СМИ сообщают, что Федорову не удалось наладить рабочие отношения с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, и именно этот конфликт стал причиной его ухода. Аналогичную точку зрения высказывали и многие участники протестов.
"Я считаю, что его увольнение - это пощечина украинскому народу", - заявила AFP 30-летняя предпринимательница Влада Романа. По ее словам, она надеется, что Зеленский изменит свое решение, поскольку президент "боится эффективных людей".
По данным местных СМИ, акции протеста также прошли во Львове, Одессе, Днепре и других городах.
Новый министр обороны пока не назначен. Украинская общественная телерадиокомпания "Суспильне" сообщила, что Зеленский намерен предложить на этот пост Игоря Клименко, который в предыдущем составе правительства занимал должность министра внутренних дел.
В знак протеста против отставки Федорова также подал в отставку заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров. "Для меня было большой честью работать вместе с Михаилом Федоровым. В 2022 году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не делать вид, что что-то делаю", - заявил Елизаров.