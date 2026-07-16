airBaltic ищет деньги, чтобы избежать дефолта: к кому авиакомпания обратится за помощью
airBaltic намерена обратиться к держателям облигаций за краткосрочным финансированием для стабилизации своего положения и предотвращения риска дефолта. Размер необходимой суммы пока не раскрывается, однако ранее компания предупреждала, что к зимнему сезону ей могут потребоваться еще 100-150 миллионов евро.
Краткосрочное финансирование необходимо airBaltic для стабилизации финансового положения и предотвращения риска дефолта. По данным Reuters, авиакомпания намерена обратиться за финансированием к держателям облигаций на собрании, запланированном на 3 августа.
Временное финансирование потребуется на период, пока компания пересматривает структуру своего капитала. Об этом говорится в ранее не публиковавшемся сообщении, направленном держателям облигаций.
"Чтобы обеспечить группе стабильную основу на время этого процесса, эмитент намерен привлечь временное финансирование для поддержания достаточной ликвидности в период проведения пересмотра", - говорится в заявлении.
"Каждому держателю облигаций будет предоставлена возможность принять участие во временном финансировании", - добавили в компании. При этом сумма, которую авиакомпания планирует привлечь, не уточняется.
В годовом отчете airBaltic указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком.
Согласно текущим прогнозам, руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026-2027 годов компании потребуется дополнительное денежное вливание в размере от 100 до 150 миллионов евро.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя и финансового инвестора Ларса Тусена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Уставный капитал airBaltic составляет 41,819 миллиона евро.
В апреле правительство предоставило компании государственный краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро, который необходимо вернуть в августе.
С марта резко выросла доходность приоритетных обеспеченных облигаций airBaltic на сумму 380 миллионов евро со сроком погашения в 2029 году. Это свидетельствует об усилении опасений инвесторов по поводу финансовых рисков.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочному рейтингу дефолта эмитента airBaltic уровень CCC- и поместило его под наблюдение с негативным прогнозом.
Аналогичный статус присвоен приоритетным обеспеченным облигациям airBaltic на сумму 380 миллионов евро. Рейтинг возвратности составляет RR4. Это означает, что в случае дефолта инвесторы могут вернуть от 31% до 50% основной суммы.
26 июня этого года airBaltic не внесла необходимый остаток средств на резервный счет облигаций.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 779,344 миллиона евро. Убытки концерна составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.