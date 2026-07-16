Почему ошибки синоптиков так раздражают: ученые нашли неожиданное объяснение
Неточный прогноз погоды способен не только испортить планы, но и серьезно повлиять на психическое состояние. Ученые выяснили, почему ошибки синоптиков вызывают у нас тревогу, раздражение и даже чувство подавленности.
Трудно представить что-то более раздражающее, чем отменить планы на выходные из-за обещанных дождя и грозы, а затем увидеть яркое солнце. Хотя люди регулярно выражают недовольство неточными прогнозами погоды в социальных сетях, новое исследование показало, почему ошибки синоптиков вызывают столь сильную эмоциональную реакцию.
Исследователи из Университета науки и технологий Пхохана в Южной Корее решили изучить, как ошибки в прогнозах отражаются на эмоциях людей, сообщает Daily Mail. Исследование проводилось в 2023 году, когда Японию и Южную Корею накрыл мощный тропический циклон - тайфун "Ханун". Чтобы понять реакцию общества на работу синоптиков во время стихийного бедствия, ученые проанализировали реальные данные об осадках с 613 метеостанций. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта были изучены более 43 000 публикаций в социальных сетях и интернет-форумах.
Полученные результаты выявили заметные различия в том, как люди реагируют на ошибки прогнозов. Если опасность была преувеличена, то есть прогнозируемое количество осадков значительно превышало фактическое, среди жителей резко возрастали тревожность и беспокойство. Постоянное ожидание сильной непогоды приводило к психологическому истощению и эмоциональной усталости.
Если же опасность, наоборот, была недооценена и в прогнозе обещали спокойную погоду, а в действительности шторм оказался гораздо сильнее, люди оказывались не готовы к происходящему. В таких регионах исследователи зафиксировали всплеск растерянности, непонимания и даже чувства подавленности.
Авторы исследования отмечают, что эти выводы вряд ли удивят тех, кто регулярно выражает возмущение в социальных сетях, когда вместо обещанного солнца в выходные приходится сталкиваться с проливным дождем. Однако результаты исследования показывают, что точность прогноза - это не только технический вопрос, но и важный фактор эмоционального благополучия общества.
Как отметил руководитель исследования доктор Кару Ким, при природных катастрофах и экстремальных погодных явлениях недостаточно лишь повышать точность прогнозов. Не менее важно совершенствовать способы информирования населения о возможных рисках. "Необходимо разрабатывать стратегии, которые позволяют эффективно и понятно объяснять людям возможную неопределенность и внезапные изменения в природе", - подчеркнул эксперт.