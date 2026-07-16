Почему ошибки синоптиков так раздражают: ученые нашли неожиданное объяснение

Исследователи из Университета науки и технологий Пхохана в Южной Корее решили изучить, как ошибки в прогнозах отражаются на эмоциях людей, сообщает Daily Mail. Исследование проводилось в 2023 году, когда Японию и Южную Корею накрыл мощный тропический циклон - тайфун "Ханун". Чтобы понять реакцию общества на работу синоптиков во время стихийного бедствия, ученые проанализировали реальные данные об осадках с 613 метеостанций. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта были изучены более 43 000 публикаций в социальных сетях и интернет-форумах.