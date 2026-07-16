Рига на грани транспортного коллапса? Ремонт Вантового моста может парализовать экономику почти всей Латвии
Крупнейшее объединение предпринимателей Латвии - Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) - призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть четкие решения по организации движения. Даже частичное закрытие моста без альтернативных маршрутов может привести к серьезным транспортным затруднениям и значительным убыткам как для предприятий, так и для жителей.
Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного и оперативного транспорта, частные автомобили, пешеходов и велосипедистов, а также на предпринимательскую среду Кипсалы и всей Риги должно быть сведено к минимуму.
LTRK направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием заблаговременно, еще во время разработки проекта, спланировать организацию движения на период реконструкции Вантового моста и оценить все технически и организационно возможные решения.
В организации предупреждают, что, если этого не сделать уже на нынешнем этапе, впоследствии найти подходящие решения может оказаться чрезвычайно сложно.
Особенно критическая ситуация может сложиться в отраслях, работа которых напрямую зависит от транспортного потока и предсказуемого времени доставки. В их числе туризм, организация мероприятий, сфера услуг и розничная торговля.
Ремонт Вантового моста также существенно повлияет на доступ к многочисленным предприятиям на Кипсале и одному из крупнейших вузов страны - Рижскому техническому университету.
Уже сейчас транспортная ситуация в Риге нередко мешает точно рассчитывать время поездок и доставки, а дополнительные ограничения могут создать еще более серьезные риски. Учитывая, что Рижский регион обеспечивает почти две трети внутреннего валового продукта Латвии, продолжительные ограничения движения без альтернативных решений могут привести к значительным убыткам для предприятий и экономики страны в целом.
По мнению LTRK, временную схему движения необходимо ввести в городской среде не менее чем за три месяца до начала реконструкции. Речь идет о дополнительных светофорах, пешеходных переходах, дорожных знаках, ограничениях скорости и других элементах безопасности.
Это позволит заранее проверить изменения на практике и своевременно устранить возможные ошибки и неучтенные нюансы.
Член совета LTRK и председатель Рижского комитета Гиртс Рунгайнис подчеркнул, что от качества подготовки реконструкции будет зависеть не только движение в столице, но и экономические последствия для всей страны. "Хорошо продуманная и подготовленная либо плохо спланированная и проведенная реконструкция такого важнейшего узла транспортной инфраструктуры Риги, как Вантовый мост, может повысить безопасность, улучшить функциональность и принести доходы или, наоборот, на несколько лет обернуться значительными потерями для внутреннего валового продукта и репутации Латвии. Двигатель латвийской экономики - предприниматели - готов сотрудничать с Рижской думой и исполнителями ремонтных работ ради лучшего общего результата!" - заявил Рунгайнис.
LTRK призывает Рижское самоуправление в ближайшее время провести совместную встречу. Организация также предлагает включить представителей предпринимателей в координационную рабочую группу по реконструкции Вантового моста, чтобы решения по организации движения разрабатывались в тесном сотрудничестве с деловым сообществом.