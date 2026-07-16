Рига на грани транспортного коллапса? Ремонт Вантового моста может парализовать экономику почти всей Латвии

Член совета LTRK и председатель Рижского комитета Гиртс Рунгайнис подчеркнул, что от качества подготовки реконструкции будет зависеть не только движение в столице, но и экономические последствия для всей страны. "Хорошо продуманная и подготовленная либо плохо спланированная и проведенная реконструкция такого важнейшего узла транспортной инфраструктуры Риги, как Вантовый мост, может повысить безопасность, улучшить функциональность и принести доходы или, наоборот, на несколько лет обернуться значительными потерями для внутреннего валового продукта и репутации Латвии. Двигатель латвийской экономики - предприниматели - готов сотрудничать с Рижской думой и исполнителями ремонтных работ ради лучшего общего результата!" - заявил Рунгайнис.