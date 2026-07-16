Церемония награждения форума «Женщина в архитектуре, строительстве и дизайне 2025»
Торжественное мероприятие форума состоялось 9 июля в Вецауцском дворце, где были чествованы 43 номинантки - профессионалы архитектурной, строительной и дизайнерской отраслей Латвии в шести номинациях. В программу вечера вошли торжественная церемония награждения, развлекательная программа и летний бал. Среди номинанток были представительницы Риги, Елгавы, Даугавпилса, Лиепаи, Салдуса и других городов Латвии.
Уже десятый год подряд организатором форума выступает ассоциация Building Design and Construction Council, которую представляют Гунита Янсоне и Агрита Лусе. «Женщины — настоящие архитекторы общества», — говорила американская писательница Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896), оказавшая значительное влияние на общественные процессы своего времени.
Главные награды форума были присуждены:
- в номинации «Женщина-архитектор» — Лаура Лаце;
- «Женщина — популяризатор архитектуры» — Иева Трейя;
- «Женщина-дизайнер» — Анда Анджане;
- «Женщина — популяризатор дизайна» — Инесе Жиделе;
- «Женщина-строитель» — Дита Варнецка;
- «Женщина — популяризатор строительства» — Айя Романовска.
За значительные достижения награды получили:
- в номинации «Женщина-архитектор» — Дзинтра Цируле и Рита Лаудере;
- «Женщина — популяризатор архитектуры» — Ингуна Балцере и Рута Дзилюма;
- «Женщина-дизайнер» — Инга Абола, Мария Давидова и Эвия Гришане-Пинкуле;
- «Женщина — популяризатор дизайна» — Ингрида Андерсоне и Ивета Хейнацка;
- «Женщина-строитель» — Зане Буклагина и Синдия Розентале;
- «Женщина — популяризатор строительства» — Сигита Дьюбина и Рута Вилсоне.
За вклад в развитие отрасли награды получили:
- в номинации «Женщина-архитектор» — Зане Короля, Марта Табака, Кристине Озолиня;
- «Женщина — популяризатор архитектуры» — Айна Цермане, Кате Шавикина, Ольга Крумпане;
- «Женщина-дизайнер» — Жанете Заковица-Озолиня, Линда Лошиня, Криста Кокина, Ива Римша;
- «Женщина — популяризатор дизайна» — Солвита Гросберга и Айва Бутане;
- «Женщина-строитель» — Ренате Раткевича, Кристине Дабра, Илона Вайводе, Эвия Лаковица и Элина Лидака;
- «Женщина — популяризатор строительства» — Ольга Пуке-Морозова, Майя Кавоса, Лаура Киплока и Маргарита Горшкова.
Кандидатуры были выдвинуты образовательными учреждениями и компаниями Латвии из Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Салдуса и других городов. Номинантки принимали участие в реализации широко известных проектов, строительстве гражданских и инженерных объектов, а также разработке интерьерных решений. Многие из этих проектов были высоко оценены в национальном конкурсе «Приз года строительства в Латвии».
Церемония награждения форума «Женщина в архитектуре, строительстве и дизайне 2025»
В церемонии награждения приняли участие бывший Президент Латвии, президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис, парламентский секретарь Министерства юстиции Виестурс Витковскис, председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров, руководитель Государственного бюро строительного контроля (BVKB) Байба Витолиня, руководитель отдела строительного контроля BVKB Сандрис Целминьш, советник Латвийской национальной библиотеки по вопросам архитектуры и культурной политики Янис Дрипе, архитектор и эксперт форума по оценке заявок Гиртс Калинкевичс, основательница Фонда Петериса Васкса и хозяйка Малого Межотненского дворца Регина Дейчмане, руководитель отдела продаж TECE Эдуард Бергманис, представитель JUNG Леонид Попокс и руководитель Lindberg Эдгар Купчс.
Музыкальное сопровождение вечера обеспечили саксофонист Латвийского радио-биг-бэнда Кристапс Лубовс и саксофонист Елгавского биг-бэнда Валтерс Шмитс. Иллюзионист Валдемарс Вайсс представил программу карточной магии, зрителей также ожидало огненное шоу и вдохновляющий летний бал под живую музыку.
Форум проходит благодаря поддержке партнеров, разделяющих его философию и цели: JUNG, TECE, Firma L4, Pillar, ISDN, Lindberg, L Tips Agency.