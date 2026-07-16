Церемония награждения форума «Женщина в архитектуре, строительстве и дизайне 2025»

Кандидатуры были выдвинуты образовательными учреждениями и компаниями Латвии из Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Салдуса и других городов. Номинантки принимали участие в реализации широко известных проектов, строительстве гражданских и инженерных объектов, а также разработке интерьерных решений. Многие из этих проектов были высоко оценены в национальном конкурсе «Приз года строительства в Латвии».