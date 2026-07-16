"Он просто ушел": исчезновение 4-летнего ребенка на юрмальском пляже едва не закончилось трагедией
В среду около 11.00 оперативные службы получили звонок от отчаявшейся семьи - на пляже пропал их 4-летний ребенок. Спасатели немедленно начали поиски мальчика на участке от Дзинтари до пляжа в Лиелупе. Менее чем через час ребенка удалось найти.
Командир отделения 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Денис Голубев рассказал, что к моменту прибытия пожарных поиски уже начались.
"Мы присоединились к поискам. Пока одни искали вдоль берега, другие проверяли улицы и кафе. Ребенка нашли, с ним все было в порядке", - сообщил Голубев.
Мальчика вместе с остальными членами семьи привезли сотрудники муниципальной полиции. Ребенка осмотрели и дали ему воды. Менее чем за час он успел удалиться от семьи примерно на полтора километра.
Семья оказалась не местной. Родители пережили сильнейший стресс, поэтому мать мальчика смогла лишь коротко рассказать о случившемся. "Он просто ушел", - сказала женщина.
На вопрос журналиста "Degpunktā", заметила ли она момент исчезновения ребенка, мать ответила отрицательно.
"Он убежал туда, очень далеко", - добавила она.
К счастью, использовать пожарные лодки и оказывать медицинскую помощь не потребовалось. Семья отделалась сильным испугом.
Спасатели напомнили, что в подобных ситуациях важную роль играет одежда ребенка. Яркий купальный костюм помогает быстрее заметить его как среди отдыхающих, так и в воде.
"Особенно важно, чтобы на ребенке были хорошо заметная шапка или яркие шорты. Родителям необходимо постоянно поддерживать с ним зрительный контакт", - подчеркнул Голубев.
Спасатели подчеркивают, что подобная ситуация могла закончиться трагически. Родителям нельзя отводить взгляд от ребенка даже тогда, когда он находится совсем рядом и спокойно играет в песке.