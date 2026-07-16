Сортируем зря? Почему часть пластиковой упаковки в Латвии все равно невозможно переработать

В исследовании, проведенном Латвийским университетом бионаук и технологий в рамках проекта ЕС LIFE, было выяснено, что 40% упаковок товаров на полках латвийских магазинов являются многослойными, что снижает возможность их переработки. При этом объемы пластиковой упаковки товаров растут с каждым годом. Заместитель директора предприятия Latvijas Zaļais punkts Лаура Берга также отмечает, что производители часто используют для упаковки самые разные виды пластика с различными примесями. Более того, проверки показали, что состав многих видов пластиковой упаковки отличается от данных, указанных производителями на маркировке. Из-за того, что точный состав использованного пластика неизвестен, до переработки он не доходит. Заместитель госсекретаря МКЭ отмечает, что пластик, который невозможно переработать, после надлежащей подготовки можно сжигать для получения энергии и использования ее в народном хозяйстве. На данный момент единственным предприятием в Латвии, которое использует надлежащим образом подготовленные пластиковые отходы в качестве топлива при производстве цемента, является компания Schwenk. Это предприятие могло бы использовать большую часть собранных в Латвии неперерабатываемых пластиковых отходов, заменив ими мазут, но в настоящее время большую их долю составляют импортируемые отходы, поскольку местные операторы по утилизации отходов пока только учатся подготавливать их в соответствии с требованиями завода.