Сортируем зря? Почему часть пластиковой упаковки в Латвии все равно невозможно переработать
В Латвии перерабатывается 59,2% использованной пластиковой упаковки, однако тысячи тонн отходов по-прежнему невозможно использовать повторно. Главные препятствия - многослойная упаковка, сотни видов пластика и маркировка, которая не всегда соответствует реальному составу материала.
Согласно последним данным статистического бюро Европейского союза Eurostat, в Латвии перерабатывается 59,2% использованной пластиковой упаковки. В 2022 году общий объем отходов от пластиковой упаковки в странах ЕС составил 16,16 млн тонн, а переработано было около 6,58 млн тонн или 40,7%, пишет Latvijas Avīze.
"Главная причина, почему невозможно переработать все пластиковые отходы - это их неоднородный состав. Разнообразие пластиковой упаковки усложняет как сортировку, так и переработку. Например, пластиковая упаковка для нарезанного сыра состоит из нескольких различных слоев, что делает ее переработку невозможной. Поскольку в повседневной жизни для упаковки продуктов питания и других товаров используется более 200 различных видов пластика, сложить их все для переработки "в один котел" невозможно. Перерабатывать можно однородные материалы, изготовленные из монополимеров, например, ПЭТ-бутылки", - поясняет заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики (MКЭ) по вопросам экологической политики Рудите Весере.
В исследовании, проведенном Латвийским университетом бионаук и технологий в рамках проекта ЕС LIFE, было выяснено, что 40% упаковок товаров на полках латвийских магазинов являются многослойными, что снижает возможность их переработки. При этом объемы пластиковой упаковки товаров растут с каждым годом. Заместитель директора предприятия Latvijas Zaļais punkts Лаура Берга также отмечает, что производители часто используют для упаковки самые разные виды пластика с различными примесями. Более того, проверки показали, что состав многих видов пластиковой упаковки отличается от данных, указанных производителями на маркировке. Из-за того, что точный состав использованного пластика неизвестен, до переработки он не доходит. Заместитель госсекретаря МКЭ отмечает, что пластик, который невозможно переработать, после надлежащей подготовки можно сжигать для получения энергии и использования ее в народном хозяйстве. На данный момент единственным предприятием в Латвии, которое использует надлежащим образом подготовленные пластиковые отходы в качестве топлива при производстве цемента, является компания Schwenk. Это предприятие могло бы использовать большую часть собранных в Латвии неперерабатываемых пластиковых отходов, заменив ими мазут, но в настоящее время большую их долю составляют импортируемые отходы, поскольку местные операторы по утилизации отходов пока только учатся подготавливать их в соответствии с требованиями завода.