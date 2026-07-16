Денег больше не будет: пассажиров Латвии готовят к доплатам, сокращению рейсов и росту расходов

В финансовом отчете airBaltic ранее упоминалась возможная необходимость в государственном финансировании в размере 100-150 миллионов евро в зимний сезон. Однако Козловскис подчеркнул, что прежняя модель, при которой государство снова вкладывает деньги после возникновения очередных финансовых трудностей, больше неприемлема. "Просто погасить 150-200 миллионов евро убытков и считать, что все будет хорошо, нельзя. Все не так просто", - заявил он.