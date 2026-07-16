Денег больше не будет: пассажиров Латвии готовят к доплатам, сокращению рейсов и росту расходов
Новый министр сообщения Латвии Рихард Козловскис в интервью агентству LETA признал, что транспортная отрасль столкнулась с нехваткой денег и в ближайшие годы властям придется определять приоритеты. Среди возможных решений - введение небольшой доплаты для пассажиров, которые сейчас пользуются региональным общественным транспортом бесплатно, пересмотр маршрутной сети и отказ от дальнейшего масштабного роста airBaltic.
По словам министра, транспортная отрасль больше не приносит государству такие доходы, как раньше. При этом четких источников финансирования на среднесрочную перспективу нет.
"Скорее всего, придется определять приоритетность услуг, которые мы обеспечиваем и предоставляем обществу", - сказал Рихард Козловскис.
За первый месяц работы он ознакомился с ситуацией на железной дороге, в Дирекции безопасности дорожного движения, сфере общественного транспорта и дорожном хозяйстве. Министр отметил, что увиденное его не удивило, однако теперь он лучше представляет масштаб проблем.
Пассажирам с бесплатным проездом могут ввести доплату
Одной из главных проблем министр назвал финансирование регионального общественного транспорта. В декабре правительство выделило девять миллионов евро на сохранение маршрутной сети, однако перевозчики дополнительно запрашивают еще 20 миллионов евро для покрытия убытков.
Козловскис признал, что выделение всей запрашиваемой суммы маловероятно. Министерство сообщения продолжает переговоры с перевозчиками, Автотранспортной дирекцией и Министерством финансов.
Сэкономить деньги планируется за счет единой кассовой системы, цифровизации и более точного планирования маршрутов. Власти хотят выяснить, на каких направлениях автобусы перевозят слишком мало пассажиров, хотя государство продолжает оплачивать каждый пройденный километр. При этом министр подчеркнул, что в Латвии действует широкий перечень льгот. Недавнее расширение круга получателей карты Goda ģimene потребует почти миллиона евро дополнительного финансирования, источник которого пока не определен.
Если денег в бюджете не найдется, одной из возможностей может стать введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас не платят за поездки.
"Если говорить упрощенно, при стоимости билета в два евро доплата со стороны пассажира могла бы составить 20 центов", - пояснил министр.
Какие именно категории пассажиров могут затронуть изменения, Козловскис не уточнил. Он также не стал обещать, что стоимость обычных билетов не вырастет в следующем году. Ранее министр заявлял, что в 2026 году цены повышать не планируется.
По его словам, если государственная дотация не увеличивается, отрасли приходится искать внутренние решения. Постоянно покрывать растущий дефицит за счет бюджета невозможно.
Некоторые автобусные маршруты могут заменить транспортом по запросу
Министр подчеркнул, что власти постараются максимально сохранить региональную маршрутную сеть, однако полностью избежать неудобств для пассажиров, вероятно, не удастся.
В местах, где содержание регулярного автобусного маршрута теряет смысл из-за малого количества пассажиров, может появиться транспорт по запросу. Возможность внедрения такой модели сейчас оценивается.
При пересмотре маршрутов власти намерены учитывать сокращение населения. По словам Козловскиса, некоторые планы ремонта дорог были утверждены пять или шесть лет назад, однако за это время отдельные территории могли практически опустеть.
В будущем региональную транспортную систему могут дополнить аккумуляторные поезда. Министр надеется, что они появятся в Латвии в 2029-2030 годах и смогут ходить по участкам, где нет электрификации.
Одновременно Козловскис потребовал от Автотранспортной дирекции представить решения проблем, возникших после конкурсов на региональные автобусные перевозки. На некоторых направлениях победители закупок столкнулись с нехваткой водителей или не смогли вовремя начать работу из-за отсутствия автобусов.
Проводить новые конкурсы министр считает нереалистичным из-за вероятных обжалований. По его словам, теперь необходимо найти способ устранить проблемы в рамках действующих договоров и оценить, почему при выборе перевозчиков должным образом не проверили их возможности.
airBaltic больше не будет делать ставку на глобальный рост
Еще одним приоритетом министра остается ситуация в национальной авиакомпании airBaltic. Сейчас продолжается оценка предложений потенциальных инвесторов. Козловскис не назвал их число и не раскрыл подробности переговоров, однако заверил, что ни один серьезный кандидат не был необоснованно отвергнут.
Власти намерены проверить стратегическое видение каждого претендента, происхождение денег и реальную доступность финансирования.
Государство остается владельцем контрольного пакета акций airBaltic, однако при появлении серьезного инвестора с жизнеспособным планом может рассмотреть продажу части своих акций. Одним из главных условий должно стать сохранение Риги в качестве базового аэропорта авиакомпании и уплата налогов в Латвии. Поскольку Lufthansa уже является акционером airBaltic, у немецкой авиакомпании будет право преимущественной покупки акций.
Министр также подтвердил, что срок возврата предоставленного airBaltic займа, установленный на конец августа, менять не планируется. Ранее сообщалось, что авиакомпания вернула шесть миллионов евро, однако актуальную сумму погашенного займа Козловскис не назвал.
Новый бизнес-план airBaltic планируется представить широкой общественности в конце лета. Пока министр раскрыл лишь одно принципиальное изменение: акцента на глобальном росте компании больше нет.
Бизнес-план должен показать, какой флот необходим авиакомпании и в какой момент самолеты приносят наибольший доход по отношению к расходам.
В финансовом отчете airBaltic ранее упоминалась возможная необходимость в государственном финансировании в размере 100-150 миллионов евро в зимний сезон. Однако Козловскис подчеркнул, что прежняя модель, при которой государство снова вкладывает деньги после возникновения очередных финансовых трудностей, больше неприемлема. "Просто погасить 150-200 миллионов евро убытков и считать, что все будет хорошо, нельзя. Все не так просто", - заявил он.
Реальную стоимость Rail Baltica обещают назвать в сентябре
К сентябрю Министерство сообщения рассчитывает получить реальную оценку стоимости строительства латвийского участка Rail Baltica.
Козловскис отказался называть предварительные суммы, поскольку до сих пор расчеты менялись практически каждую неделю.
"Хватит уже путать людям головы", - сказал министр.
По его словам, прежние обязательства и представления о проекте не соответствуют реальной ситуации, сложившейся после проведения закупок. Теперь необходимо понять, какие технические решения можно пересмотреть, несмотря на уже заключенные договоры и начатые работы.
Финансировать проект исключительно из государственного бюджета Латвия не сможет, поэтому власти рассчитывают на поддержку Европейского союза. При этом денег ЕС, вероятно, не хватит на реализацию всех запланированных объектов.
Министр согласился, что для сокращения расходов необходимо рассмотреть использование существующих железнодорожных путей и насыпей. Самым дорогим этапом является подготовка территории до момента, когда можно начинать укладку новых рельсов. Козловскис надеется, что удастся построить соединение между Рижским центральным вокзалом и аэропортом через Иманту.
На Центральном вокзале планируется запустить движение поездов по южной стороне станции. Это необходимо для полноценного введения интервального графика пассажирских поездов. По оценке министра, соответствующую инфраструктуру могут открыть в августе или сентябре.
При этом отказаться от отдельных участков проекта будет непросто. Если Латвия уже получила европейское финансирование на конкретное железнодорожное соединение, изменение планов может привести к потере выделенных денег.
На дорожных знаках могут убрать указатели на Россию и Беларусь
Министр также поддержал идею убрать с латвийских дорожных знаков указатели направлений на Россию и Беларусь.
Соответствующий доклад Министерства сообщения уже передан правительству. Его рассмотрение зависит от того, когда бюро премьер-министра включит вопрос в повестку Государственной канцелярии.
"Сейчас я не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Они не нужны. Может быть, когда-нибудь в очень далеком будущем", - заявил Козловскис.
Замена знаков потребует дополнительных расходов, однако министерство готово выполнить эту работу.
Будущее Латвийской железной дороги министр описал одним словом
Говоря о будущем предприятия Latvijas dzelzceļš, Козловскис заявил, что сейчас главная задача компании - выжить. После резкого сокращения грузоперевозок технические возможности железнодорожной системы значительно превышают реальный объем грузов. При этом быстро сократить инфраструктуру невозможно. Если в будущем она снова понадобится, восстановление локомотивов, подвижного состава и технической базы обойдется слишком дорого.
Падение доходов от грузов также увеличивает нагрузку на пассажирские перевозки, стоимость которых уже сейчас не покрывается продажей билетов. Поэтому в 2027 году государству, вероятно, придется увеличить платеж за содержание железнодорожной инфраструктуры.
Одним из возможных источников дополнительных доходов могут стать перевозки зерна и перенос части грузов с автомобильных дорог на железную дорогу.
Поддержка может понадобиться и латвийским портам, которые обязаны содержать стратегически важную инфраструктуру и акватории на фоне падения грузооборота. Дополнительные возможности для железной дороги и портов может создать военная мобильность, в том числе перевозка союзных сил к полигону в Селии. Однако полностью покрыть потребности отрасли таким способом не удастся.