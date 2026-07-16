Латвию ждет теплый день до +27 градусов.
В Латвии
Сегодня 09:01
До +27 градусов и почти без ветра: какой будет погода в Латвии сегодня
В четверг, 16 июля, в Латвии воздух прогреется до +27 градусов. На западе будет солнечно, а на востоке во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь.
Днем на западе Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а на востоке страны небо временами будут закрывать облака. Начиная со второй половины дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер северных направлений. Воздух прогреется до +22...+27 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет от умеренно высокого до высокого.
В Риге день также будет солнечным и сухим. Лишь вечером небо затянут облака, однако осадков они не принесут. Будет дуть слабый ветер северных направлений, температура воздуха повысится до +24...+26 градусов.