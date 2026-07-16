Польскую клубнику выдают за латвийскую: почему обман невозможно полностью искоренить
После выявления случаев продажи польской клубники под видом латвийской в Министерстве земледелия объяснили, почему полностью искоренить подобное мошенничество невозможно даже при усилении проверок.
В Министерстве земледелия признали, что полностью исключить подобные нарушения практически невозможно. Главной причиной называют свободное движение товаров внутри Европейского союза. Об этом в эфире TV24 рассказал парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс.
По его словам, подобные нарушения можно лишь максимально сократить, но не устранить полностью. "Искоренить это полностью мы не можем, потому что у нас нет пограничного контроля. В Европейском союзе действует свободное движение товаров", - подчеркнул Шмитс. Он пояснил, что если бы существовал пограничный контроль, подозрительную продукцию можно было бы остановить еще до ее попадания на латвийский рынок. Однако в нынешних условиях бороться с мошенничеством приходится уже после того, как товар поступил в продажу.
"Если кто-то сознательно хочет совершить такое нарушение и обмануть покупателей, указывая ложную страну происхождения товара, то мы можем ловить его только по факту. Если такой факт установлен, наступает соответствующая ответственность", - заявил представитель министерства.
Шмитс отметил, что в данном случае речь идет не о неточностях или недостаточно понятной информации на ценнике, а о сознательной фальсификации данных. "Это уже конкретная подделка данных. Соответственно, ответственность несет конкретное предприятие, которое этим занимается", - сказал он.
По словам парламентского секретаря, сегодня Продовольственно-ветеринарная служба занимается не только контролем безопасности продуктов питания. "ПВС работает очень эффективно. Сегодня служба занимается не только безопасностью продуктов питания, но и контролем качества - проверяет, соответствует ли информация на маркировке фактическому содержимому продукции", - отметил Шмитс.
Он добавил, что подобные проверки проводятся во всех странах Европейского союза, поскольку покупатели должны получать достоверную информацию о происхождении и качестве приобретаемых продуктов.