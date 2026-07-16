Польскую клубнику выдают за латвийскую: почему обман невозможно полностью искоренить

По его словам, подобные нарушения можно лишь максимально сократить, но не устранить полностью. "Искоренить это полностью мы не можем, потому что у нас нет пограничного контроля. В Европейском союзе действует свободное движение товаров", - подчеркнул Шмитс. Он пояснил, что если бы существовал пограничный контроль, подозрительную продукцию можно было бы остановить еще до ее попадания на латвийский рынок. Однако в нынешних условиях бороться с мошенничеством приходится уже после того, как товар поступил в продажу.