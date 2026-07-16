В центре для беженцев у границы с Россией запретили свободно пользоваться ножами
После полицейских проверок в центре для соискателей убежища в Лиепне, расположенном всего в 10 километрах от российской границы, ввели новые ограничения: теперь кухонные ножи выдают только на время приготовления пищи.
Лиепна в Алуксненском крае, расположенная примерно в 10 километрах от российской границы, уже почти три года является местом размещения центра для соискателей убежища. После недавних полицейских проверок для его жителей были введены более строгие ограничения — ножи теперь выдают только во время приготовления пищи, сообщает LSM+.
Съемочная группа Латвийского телевидения прибыла в центр размещения соискателей убежища «Лиепна» чуть позже 11 часов утра. В коридорах еще было тихо, так как часть жильцов спала, и лишь несколько человек были заняты на кухне. Али (имя изменено) из Судана рассказал, что незаконно пересек границу в Литве и уже два месяца находится в центре в Лиепне.
«Здесь хорошо, никаких проблем нет. Правда, это место находится далеко от центра. Вокруг много деревьев, почти как в лесу. Но в целом все хорошо. Что касается еды, нам выделяют деньги, но их очень мало. На них можно купить что-то дополнительно, однако этой суммы недостаточно. Никто здесь не делает нам ничего плохого. Раньше, когда нас задерживали, полиция могла применять к нам насилие, но сейчас здесь все хорошо», — рассказывает Али.
Во время разговора к Али подошел охранник центра и напомнил, что после приготовления еды нож необходимо вернуть сотрудникам. Такой порядок был введен после полицейской проверки, проведенной 2 июля.
«После проведенных рейдов и в сотрудничестве с Государственной полицией, когда был изъят 31 нож, мы ввели более строгий порядок. Мы контролируем выдачу ножей во время приготовления пищи, а затем ножи возвращаются сотрудникам», — рассказала руководитель центра Лорета Яргане.
Мнения местных жителей о соискателях убежища разделились. Один из жителей Лиепны, не пожелавший говорить перед камерой, рассказал, что иногда раскидывают мусор, а летом с огородов пропадают помидоры или огурцы. Другие опрошенные местные жители отметили, что соискатели убежища им не мешают.
В настоящее время в центре в Лиепне находятся 100 соискателей убежища, главным образом из Бангладеш, Афганистана и Эфиопии. Общая вместимость центра составляет 250 мест, однако во время ремонтных работ он может принять до 130 человек.