В центре для беженцев у границы с Россией запретили свободно пользоваться ножами

«Здесь хорошо, никаких проблем нет. Правда, это место находится далеко от центра. Вокруг много деревьев, почти как в лесу. Но в целом все хорошо. Что касается еды, нам выделяют деньги, но их очень мало. На них можно купить что-то дополнительно, однако этой суммы недостаточно. Никто здесь не делает нам ничего плохого. Раньше, когда нас задерживали, полиция могла применять к нам насилие, но сейчас здесь все хорошо», — рассказывает Али.