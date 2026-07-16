Между Ригой и Даугавпилсом запустят современные дизельные поезда
Уже к концу года на одном из самых популярных железнодорожных маршрутов Латвии могут появиться современные дизельные поезда. Для этого Vivi рассчитывает арендовать состав у эстонского перевозчика.
В прошлом году по маршруту Рига-Даугавпилс-Краслава-Индра было перевезено почти 773 тысячи пассажиров - на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интенсивность железнодорожного движения на этом маршруте была увеличена в конце 2024 года за счет четырех дополнительных рейсов. С тех пор и в настоящее время Vivi обеспечивает 14 рейсов в Даугавпилсском направлении (семь круговых рейсов, в некоторые дни также два рейса в Краславу и Индру).
Увеличение числа пассажиров подтверждает стабильный спрос на железнодорожные перевозки на этом маршруте. В ближайшее время изменений в количестве рейсов в направлении Даугавпилса не планируется. Как сообщили представители Pasažieru vilciens, в ночь с 28 на 29 июня Vivi и эстонский оператор пассажирских поездов Elron (AО Eesti Liinirongid) провели техническую тестовую поездку в Даугавпилс. Vivi хочет арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига.
Это привлекательный проект и для эстонской компании, поскольку позволит более эффективно использовать свой поезд, сказал руководитель Elron. В настоящее время поезд Тарту-Рига, который обслуживают эстонцы, проводит ночь в Риге, а с рейсами в Даугавпилс время простоя можно будет использовать гораздо эффективнее, сообщает Latvijas Avīze.