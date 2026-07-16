Между Ригой и Даугавпилсом запустят современные дизельные поезда

В прошлом году по маршруту Рига-Даугавпилс-Краслава-Индра было перевезено почти 773 тысячи пассажиров - на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интенсивность железнодорожного движения на этом маршруте была увеличена в конце 2024 года за счет четырех дополнительных рейсов. С тех пор и в настоящее время Vivi обеспечивает 14 рейсов в Даугавпилсском направлении (семь круговых рейсов, в некоторые дни также два рейса в Краславу и Индру).