Vapiano больше нет в Латвии: ресторан в Origo закрыл двери
Единственный в Латвии ресторан Vapiano, работавший в торговом центре Origo, закрылся 15 июля.
Это был единственный ресторан сети Vapiano в Латвии, поэтому теперь бренд больше не представлен в стране. Последним днем работы ресторана стала среда, 15 июля. В компании не сообщили, сколько сотрудников потеряют работу.
В опубликованном накануне сообщении в социальных сетях говорилось: "Сегодня наш последний рабочий день. Если вы еще планировали нас посетить, то это последняя возможность сделать это".
Ранее LETA сообщала, что в феврале этого года сеть итальянских ресторанов Vapiano прекратила работу и в Литве. Там действовали два ресторана, оба находились в Вильнюсе.
Руководитель Vapiano в странах Балтии и Финляндии Марена Уйбо ранее заявила, что компания Piano Ozas, управлявшая ресторанами сети в Литве, уволит всех сотрудников. По ее словам, компания не объявляет о банкротстве, а покидает рынок, выполняя все юридические обязательства, связанные с закрытием.
Оператор франшизы Vapiano в странах Балтии и Финляндии входит в холдинг MM Grupp, контролируемый эстонским предпринимателем Маргусом Линнамяэ.
В настоящее время пять ресторанов Vapiano работают в Эстонии и два - в Финляндии. Всего в мире действует более 170 ресторанов сети в более чем 30 странах.