Жители Даугавпилса массово пошли учиться на водителей автобусов
Группа пассажирских перевозчиков, в которую входят NordBus, Nordeka и Liepājas autobusu parks, объявила о готовности оплатить обучение на водительские права категории D и предложить работу жителям Даугавпилса, ее потерявшим. Интерес к инициативе оказался выше, чем ожидалось.
Компании сообщают, что за последние несколько дней они получили большое количество заявок и вопросов от людей, желающих пройти переквалификацию и начать работать в сфере пассажирских перевозок. Уже заключен первый трудовой договор, а несколько кандидатов продолжают проходить собеседования и отбор.
Одновременно группа компаний формирует первую учебную группу будущих водителей автобусов и проводит необходимую подготовительную работу, чтобы обеспечить обучение и трудоустройство после получения водительского удостоверения категории D.
После получения водительского удостоверения категории D новым водителям автобусов предложат работу в Риге, Бауске, Айзкраукле, Огре, Лиепае или Саулкрасты. Сотрудникам гарантируются трудовой договор на полную ставку, социальные гарантии, медицинское страхование, гибкий график работы, а при необходимости - оплачиваемое проживание во время работы.
В группе компаний отмечают, что высокий интерес к программе подтверждает как востребованность профессии водителя автобуса в Латвии, так и необходимость практических решений по переквалификации работников в ситуациях, когда в регионах происходят существенные изменения на рынке труда.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что почти 300 человек могут потерять работу в Даугавпилсе из-за закрытия двух компаний.