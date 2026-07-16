Жители Даугавпилса массово пошли учиться на водителей автобусов

Компании сообщают, что за последние несколько дней они получили большое количество заявок и вопросов от людей, желающих пройти переквалификацию и начать работать в сфере пассажирских перевозок. Уже заключен первый трудовой договор, а несколько кандидатов продолжают проходить собеседования и отбор.