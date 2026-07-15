В Латвии впервые возбудили уголовное дело против белорусских пограничников
Генеральная прокуратура Латвии впервые возбудила уголовный процесс, в рамках которого будут оцениваться действия должностных лиц пограничной службы Беларуси. Их подозревают в организации нелегальной миграции и действиях против безопасности латвийского государства.
Расследование пока ведется по факту, а не в отношении конкретных лиц. Его будет проводить Департамент защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры. Основанием для начала уголовного процесса стало заявление Государственной пограничной охраны, поступившее 13 июля. В нем указывается, что с августа 2021 года Латвия сталкивается не с отдельными попытками незаконного пересечения границы, а с систематически организованным миграционным давлением со стороны Беларуси.
По версии прокуратуры, имеются основания полагать, что действует преступная организация, в состав которой входят представители белорусских пограничных структур. Следствие считает, что ее участники координировали незаконное перемещение мигрантов через латвийскую границу, а также способствовали повреждению инфраструктуры государственной границы, затрудняя работу латвийских пограничников.
В прокуратуре подчеркнули, что возбуждение уголовного процесса означает переход от рассмотрения отдельных инцидентов к расследованию возможной целенаправленной деятельности, направленной против безопасности Латвии.
Следователи намерены собрать и закрепить доказательства, установить роли всех причастных лиц и документировать предполагаемую организованную деятельность. В прокуратуре отметили, что эти материалы сохранят юридическую силу и в будущем могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, если появится такая возможность.
Еще в июне генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявлял, что практически не вызывает сомнений тот факт, что нелегальная миграция организуется при участии белорусских властей. Тогда он сообщил, что прокуратура собирает информацию и рассматривает возможность возбуждения уголовного процесса. На прошлой неделе Мейстерс также обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой. Стороны договорились укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и прокуратурой для повышения эффективности расследований, связанных с нелегальной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.
По данным Государственной пограничной охраны, с начала 2026 года предотвращено уже 8070 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В 2025 году было пресечено 12 046 таких попыток, при этом по гуманитарным причинам в страну был допущен 31 человек. В 2024 году пограничники предотвратили 5388 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным основаниям приняли 26 человек.