В Латвии впервые возбудили уголовное дело против белорусских пограничников

Еще в июне генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявлял, что практически не вызывает сомнений тот факт, что нелегальная миграция организуется при участии белорусских властей. Тогда он сообщил, что прокуратура собирает информацию и рассматривает возможность возбуждения уголовного процесса. На прошлой неделе Мейстерс также обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой. Стороны договорились укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и прокуратурой для повышения эффективности расследований, связанных с нелегальной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.