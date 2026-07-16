Вслед за Ригой сдает позиции Таллин - из старого города уезжают жители, бизнес закрывается

По его мнению, чрезмерно жесткие требования к реставрации исторических зданий делают ремонт слишком дорогим и сложным. В результате собственники откладывают работы, а здания постепенно приходят в упадок. Кроме того, вице-мэр предлагает упростить транспортную доступность района, чтобы жителям было проще добираться домой и отвозить детей в школу, а предпринимателям - доставлять товары.