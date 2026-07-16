Вслед за Ригой сдает позиции Таллин - из старого города уезжают жители, бизнес закрывается
Как сообщает rus.err.ee, старый город Таллина продолжает терять жителей и бизнес. По данным властей, сегодня в этой части города живут около 2000 человек, а от 15% до 20% коммерческих площадей пустуют - это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
По словам вице-мэра Таллина Кристьяна Ярвана (Isamaa), главные причины такого положения дел - сложная транспортная доступность и строгие требования по охране памятников старины. Он считает, что для оживления Старого города необходимо облегчить доступ транспорта и пересмотреть часть действующих ограничений.
"Мы должны решить, хотим ли видеть Старый город только музеем или все-таки местом, где живут люди", - отметил Ярван.
По его мнению, чрезмерно жесткие требования к реставрации исторических зданий делают ремонт слишком дорогим и сложным. В результате собственники откладывают работы, а здания постепенно приходят в упадок. Кроме того, вице-мэр предлагает упростить транспортную доступность района, чтобы жителям было проще добираться домой и отвозить детей в школу, а предпринимателям - доставлять товары.
Отток бизнеса, по мнению городских властей, связан не только с особенностями Старого города. На ситуацию также влияют активное строительство новых офисных зданий, распространение удаленной работы и неблагоприятная для предпринимателей налоговая политика государства.