Латвия готовит обращение к Еврокомиссии с требованием поддержать туризм на восточной границе ЕС
По инициативе министра экономики Виктора Валайниса Латвия готовит письмо еврокомиссару Апостолосу Дзидзикостасу и исполнительному заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам сплоченности и реформ Раффаэле Фитто. В нем Латвия намерена призвать предусмотреть должную поддержку восточным регионам Европейского союза в готовящейся Стратегии устойчивого туризма ЕС. Такое решение было принято после недавнего визита министра в Латгале, во время которого оценивались проблемы туристической отрасли региона.
18 февраля Европейская комиссия опубликовала сообщение о регионах ЕС, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной. В нем комиссия обязалась учесть трудности, с которыми сталкивается туристическая отрасль восточных приграничных регионов, при подготовке Стратегии устойчивого туризма ЕС.
Еврокомиссия также пообещала содействовать развитию устойчивых моделей, укреплению жизнеспособности регионов и восстановлению международного доверия с помощью целевых мер.
"Туристическая отрасль восточных приграничных районов Латвии уже несколько лет ощущает последствия геополитической ситуации. Сегодня эти проблемы касаются уже не только Латвии, но и всей восточной границы Европейского союза. Поэтому мы призвали другие страны региона совместно обратиться к Европейской комиссии с просьбой предусмотреть в будущей стратегии конкретные решения, которые помогут восстановить международное доверие, укрепить устойчивость предприятий и улучшить транспортную доступность", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.
По его словам, важно, чтобы ранее озвученные обещания Европейской комиссии превратились в практическую поддержку для предпринимателей и регионов, наиболее серьезно пострадавших из-за геополитической ситуации.
Учитывая ситуацию в сфере безопасности и ее негативное влияние на туризм, Латвия призывает искать решения на уровне ЕС. К обращению планируется привлечь и другие государства, расположенные у восточной границы Евросоюза.
В подготовленном письме особое внимание уделяется проблемам малых и средних предприятий, необходимости улучшить транспортное сообщение, повысить устойчивость отрасли и восстановить доверие к приграничным регионам с помощью целевых мер.
Необходимость срочной поддержки усиливается тем, что восточные приграничные районы Латвии уже длительное время сталкиваются со структурными проблемами. Среди них - сокращение населения, концентрация предпринимательской активности за пределами региона и слабый поток иностранных туристов.
Ситуацию дополнительно осложнил май 2026 года, который в восточных приграничных районах Латвии, особенно в Латгале, стал одним из самых напряженных периодов с точки зрения инцидентов с беспилотниками. Это заметно повлияло на восприятие безопасности региона.
Геополитическая обстановка негативно отразилась на количестве бронирований, планировании мероприятий и потоке иностранных гостей. Поэтому целевая поддержка на уровне Европейского союза стала критически важной для туристической отрасли восточных регионов Латвии.