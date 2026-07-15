Латвия готовит обращение к Еврокомиссии с требованием поддержать туризм на восточной границе ЕС

"Туристическая отрасль восточных приграничных районов Латвии уже несколько лет ощущает последствия геополитической ситуации. Сегодня эти проблемы касаются уже не только Латвии, но и всей восточной границы Европейского союза. Поэтому мы призвали другие страны региона совместно обратиться к Европейской комиссии с просьбой предусмотреть в будущей стратегии конкретные решения, которые помогут восстановить международное доверие, укрепить устойчивость предприятий и улучшить транспортную доступность", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.