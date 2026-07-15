Стало известно, что США скоро возобновят поставки оружия странам Европы
Фото: Shutterstock
В Эстонии ждут HIMARS.
В мире

Стало известно, что США скоро возобновят поставки оружия странам Европы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Как рассказал посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк, США скоро возобновят поставки оружия европейским странам, которые были приостановлены весной этого года после начала войны с Ираном.

В апреле США сообщили Эстонии, Литве и ряду других стран Северной Европы, что обещанные этим странам поставки американского оружия задерживаются из-за войны в Иране. Срок возобновления поставок тогда не уточнялся, сообщает rus.err.ee.

В Эстонии наибольшую озабоченность вызвала приостановка поставок боеприпасов для РСЗО HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Однако на этой неделе в интервью изданию Politico Прикк анонсировал скорое возобновление поставок. "Невозможно вдаваться во все детали, но с тех пор поступили обнадеживающие новости о поставках оружия. Возобновление поставок уже близко", - сказал он.

Темы

ЭстонияPoliticoСША

Другие сейчас читают