В Эстонии ждут HIMARS.
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Стало известно, что США скоро возобновят поставки оружия странам Европы
Как рассказал посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк, США скоро возобновят поставки оружия европейским странам, которые были приостановлены весной этого года после начала войны с Ираном.
В апреле США сообщили Эстонии, Литве и ряду других стран Северной Европы, что обещанные этим странам поставки американского оружия задерживаются из-за войны в Иране. Срок возобновления поставок тогда не уточнялся, сообщает rus.err.ee.
В Эстонии наибольшую озабоченность вызвала приостановка поставок боеприпасов для РСЗО HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Однако на этой неделе в интервью изданию Politico Прикк анонсировал скорое возобновление поставок. "Невозможно вдаваться во все детали, но с тех пор поступили обнадеживающие новости о поставках оружия. Возобновление поставок уже близко", - сказал он.