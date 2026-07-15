Стало известно, что США скоро возобновят поставки оружия странам Европы

Однако на этой неделе в интервью изданию Politico Прикк анонсировал скорое возобновление поставок. "Невозможно вдаваться во все детали, но с тех пор поступили обнадеживающие новости о поставках оружия. Возобновление поставок уже близко", - сказал он.