Украинских мужчин призывного возраста будут пускать в ЕС только при одном условии

Если вновь прибывший мужчина не сможет получить временную защиту, он сможет обратиться за международным убежищем. Однако в этом случае его заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а вероятность получения права на проживание окажется значительно ниже, чем при действии режима временной защиты.