Украинских мужчин призывного возраста будут пускать в ЕС только при одном условии
Страны Евросоюза договорились продлить временную защиту для украинских беженцев до 2028 года, одновременно ужесточив правила для вновь прибывающих мужчин призывного возраста. Теперь им придется подтвердить выполнение воинских обязанностей в Украине.
Послы стран Европейского союза поддержали продление режима временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Одновременно было согласовано новое положение, которое ужесточает условия получения этого статуса для вновь прибывающих мужчин призывного возраста. Как сообщили в Совете ЕС, новые правила разработаны с учетом просьбы украинских властей и необходимости поддержать способность Украины защищаться в условиях продолжающейся войны.
Согласно достигнутой договоренности, временная защита будет предоставляться только тем гражданам Украины призывного возраста, которые выполнили предусмотренные законодательством воинские обязанности или официально освобождены от их исполнения.
На практике это означает, что при подаче заявления необходимо будет подтвердить отсутствие проблем с воинским учетом. В качестве подтверждения можно представить паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде за границу либо официальный бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение воинских обязанностей или наличие законного освобождения от службы.
Ограничения будут распространяться только на граждан Украины, которые впервые прибывают в страны Евросоюза после вступления новых правил в силу. Они не затронут украинцев, уже пользующихся режимом временной защиты.
Если вновь прибывший мужчина не сможет получить временную защиту, он сможет обратиться за международным убежищем. Однако в этом случае его заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а вероятность получения права на проживание окажется значительно ниже, чем при действии режима временной защиты.
Новые правила в первую очередь затронут украинских мужчин в возрасте примерно от 23 до 60 лет. При этом в самой Украине сейчас мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 лет.