Люди в Латвии стали брать все больше и больше кредитов. Что они делают с чужими деньгами?
SEB banka сообщает о том, что во втором квартале 2026 года объем финансирования, предоставленного предприятиям и частным лицам, существенно вырос. Общая сумма новых кредитов, выданных за первые шесть месяцев года, достигла 635 млн евро, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Люди привыкли к хорошему
"Активность в сфере кредитования свидетельствует о том, что люди адаптировались к неопределенности и продолжают вкладывать средства в благополучие своих семей и бизнеса", - комментируют в банке.
Общий объем нового финансирования, предоставленного частным лицам за первые шесть месяцев этого года, оказался на 12% выше, чем в первом полугодии 2025 года. Объем ипотечных кредитов увеличился на 12%, а потребительских кредитов - на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Во втором квартале особенно быстро вырос объем лизинга, предоставленного частным лицам, - он оказался на 42% больше, чем в первом квартале этого года. Высокий интерес наблюдается к покупке электромобилей и гибридных автомобилей, чему в значительной степени способствует государственная программа поддержки. В июне каждый четвертый договор лизинга для частных лиц был заключен с использованием государственной программы EKII по поддержке приобретения электромобилей", - отмечают банкиры.
Резкий рост финансирования предприятий
Объем нового финансирования, предоставленного SEB banka предприятиям, в первом полугодии вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Если в начале года наиболее активными были малые и средние предприятия, то во втором квартале наибольший рост наблюдался в сегменте финансирования крупных компаний.
Объем депозитов клиентов банка за год увеличился на 15% по сравнению с концом июня 2025 года. Рост обеспечили как вклады предприятий, так и частных лиц. При этом жители по-прежнему активно используют накопительные счета для сбережений.
Объем инвестиций вырос на 19%, причем наиболее значительный рост зафиксирован у частных лиц - на 22% по сравнению с концом июня прошлого года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по мнению экспертов, хранить деньги на депозитах в латвийских банках практически бессмысленно.