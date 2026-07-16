Люди в Латвии стали брать все больше и больше кредитов. Что они делают с чужими деньгами?

"Во втором квартале особенно быстро вырос объем лизинга, предоставленного частным лицам, - он оказался на 42% больше, чем в первом квартале этого года. Высокий интерес наблюдается к покупке электромобилей и гибридных автомобилей, чему в значительной степени способствует государственная программа поддержки. В июне каждый четвертый договор лизинга для частных лиц был заключен с использованием государственной программы EKII по поддержке приобретения электромобилей", - отмечают банкиры.