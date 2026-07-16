Эксперимент: в больнице Страдиня пациентам на прощание будут дарить лекарства

Во время пилотного проекта будет протестирован новый подход: пациенты, состояние которых стабильно и которые могут продолжить курс антибиотиков дома, получат все необходимые лекарства еще при выписке из больницы. Благодаря этому им не придется искать препараты в аптеках после возвращения домой. Такой подход позволит снизить финансовую нагрузку на пациентов, улучшить соблюдение назначенного лечения и уменьшить риск прерывания терапии.