Мужчина с ножом устроил драку с охранником магазина посреди дороги в центре Риги. ВИДЕО

В Государственной полиции сообщили, что вызов на улицу 13 Января поступил во вторник, 14 июля. По прибытии на место сотрудники полиции выяснили, что охранник уже задержал мужчину, подозреваемого в попытке кражи. Во время задержания подозреваемый оказал активное сопротивление и угрожал охраннику ножом. После задержания его доставили в отделение полиции и поместили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждены два уголовных процесса - по статье о мелкой краже и по статье о сопротивлении представителю власти или другому должностному лицу.