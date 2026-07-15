Мужчина с ножом устроил драку с охранником магазина посреди дороги в центре Риги. ВИДЕО
В центре Риги мужчина с ножом устроил опасный конфликт прямо на проезжей части, заставив автомобили экстренно тормозить. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало новую волну споров о безопасности в районе Центрального вокзала.
В социальных сетях активно обсуждают видео, снятое в центре Риги, на котором запечатлен опасный инцидент возле магазина Stockmann. Двое мужчин выясняли отношения прямо на проезжей части, а один из них размахивал ножом, создавая угрозу для окружающих и движения транспорта.
На опубликованных в TikTok кадрах видно, как мужчины конфликтуют посреди дороги. Водителям приходится резко тормозить и совершать опасные маневры, чтобы избежать наезда. На короткое время в конфликт попыталась вмешаться женщина, однако остановить драку ей не удалось.
По словам очевидцев, одним из участников происшествия был охранник магазина. Предположительно, второй мужчина попытался похитить из торговой точки алкоголь и продукты питания, после чего охранник бросился за ним.
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В Государственной полиции сообщили, что вызов на улицу 13 Января поступил во вторник, 14 июля. По прибытии на место сотрудники полиции выяснили, что охранник уже задержал мужчину, подозреваемого в попытке кражи. Во время задержания подозреваемый оказал активное сопротивление и угрожал охраннику ножом. После задержания его доставили в отделение полиции и поместили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждены два уголовных процесса - по статье о мелкой краже и по статье о сопротивлении представителю власти или другому должностному лицу.
Несмотря на задержание подозреваемого, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей вновь обратили внимание на ситуацию с безопасностью в районе Привокзальной площади и Рижского автовокзала, который давно считается одним из самых проблемных мест в центре столицы.
Многие комментаторы задаются вопросом, почему происходящее не было замечено сотрудниками центра видеонаблюдения, и призывают усилить круглосуточное патрулирование участка между железнодорожным вокзалом и автовокзалом. По мнению пользователей, подобные происшествия в центре Риги происходят все чаще и негативно влияют на ощущение безопасности жителей и туристов.