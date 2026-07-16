Предприятие Rīgas ūdens построило две электростанции. Зачем они нужны?
Предприятие Rīgas ūdens полностью завершило строительство солнечных электростанций - на территории станции очистки сточных вод Daugavgrīva и станции водоподготовки Daugava. Их планируемый годовой объем выработки электроэнергии - около 1,48 ГВт·ч. Общий объем инвестиций - 1,7 млн евро.
"Новые солнечные электростанции позволят сократить расходы Rīgas ūdens на электроэнергию, повысить энергетическую независимость предприятия и снизить воздействие на окружающую среду. Вырабатываемая электроэнергия будет использоваться для обеспечения технологических процессов на обеих станциях", - сообщает Rīgas ūdens.
Обе станции ранее получили разрешение на параллельную работу с электросетью и уже начали выработку электроэнергии. Солнечный парк станции водоподготовки Daugava в последние месяцы производил в среднем 150 МВт·ч в месяц, покрывая более одной пятой, или 21-22%, общего потребления электроэнергии станции.
Солнечная электростанция на очистной станции Daugavgrīva вырабатывала в среднем 85-90 МВт·ч в месяц, обеспечивая 6-7% общего энергопотребления объекта.
Строительство солнечной электростанции на станции водоподготовки Daugava на улице Баускас было реализовано в соответствии с договором между Rīgas ūdens и Центральным агентством финансов и договоров (CFLA). В рамках проекта построена солнечная электростанция мощностью 0,962 МВт.
Солнечная электростанция на территории биологической станции очистки сточных вод Daugavgrīva на улице Дзинтара была построена в сотрудничестве с Altum. В рамках проекта сооружена электростанция мощностью 0,499 МВт.