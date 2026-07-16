Предприятие Rīgas ūdens построило две электростанции. Зачем они нужны?

Обе станции ранее получили разрешение на параллельную работу с электросетью и уже начали выработку электроэнергии. Солнечный парк станции водоподготовки Daugava в последние месяцы производил в среднем 150 МВт·ч в месяц, покрывая более одной пятой, или 21-22%, общего потребления электроэнергии станции.