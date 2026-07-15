Все больше клиентов «Lidl» жертвуют сумму депозита для поддержки пожилых людей
Система депозита тары для напитков в Латвии стала неотъемлемой частью повседневных привычек, и все чаще предоставляемые ею возможности используются не только для заботы об окружающей среде, но и для поддержки общества. Компания «Lidl Latvija» отмечает позитивную тенденцию в привычках людей – все чаще покупатели после сдачи депозитной упаковки предпочитают направлять стоимость чека на благотворительность, участвуя в проекте по сбору пожертвований «Старость – не одиночество», который «Lidl» реализует в сотрудничестве с Латвийским объединением самаритян.
Во втором квартале этого года в тароматах магазинов «Lidl» в поддержку одиноких и малообеспеченных пожилых людей было пожертвовано 12 590 евро, что на 26,8 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. В свою очередь по сравнению с первым кварталом этого года, когда объем пожертвований составил 8590,10 евро, он вырос почти наполовину, или на 46,6 %. В целом пожертвования за первое полугодие 2026 года превысили 21 тысячу евро, что на 13,9 % больше, чем годом ранее.
Наибольшую отзывчивость во втором квартале этого года проявили покупатели в Риге – в магазинах «Lidl» в Агенскалнсе, на ул. Бривибас гатве и ул. Спорта. Также высокая активность наблюдалась в Марупе и Огре. Депозитная система – один из примеров того, как «Lidl» реализует свой подход к устойчивому развитию, способствуя повторному использованию ресурсов и экономике замкнутого цикла, а также создавая дополнительную ценность для общества.
«Сдавая упаковку в таромат, покупатели помогают возвращать ценные материалы в повторный оборот, а возможность пожертвовать депозитный чек позволяет дополнить этот дружественный для окружающей среды выбор поддержкой тех, кто в ней нуждается. Нам особенно приятно видеть, что все больше покупателей выбирают пожертвования в пользу проекта Латвийского объединения самаритян «Старость – не одиночество», подтверждая, что устойчивое развитие означает заботу не только об окружающей среде, но и о людях», – отмечает Моника Анилёне, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl» в странах Балтии.
«Каждые 10 центов становятся значительной поддержкой для наших пожилых людей – только благодаря пожертвованиям от депозитной упаковки мы можем закупать и доставлять пожилым людям продукты и бытовые товары, радовать их в дни рождения и другие праздники, а также устраивать душевные мероприятия, где они могут встретиться со сверстниками. Например, в этом году мы смогли продолжить традицию, организовав День семьи в нескольких местах по всей Латвии с музыкальными выступлениями, играми и праздничным угощением. Трудно описать благодарность и радость, которые светятся в глазах пожилых людей, когда они получают помощь и возможность социализироваться. Огромная благодарность всем, кто делает пожертвования», – подчеркивает руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш.
В рамках проекта «Старость – не одиночество» оказывается поддержка пожилым людям по всей Латвии, помогая уменьшить социальную изоляцию и обеспечивая как практическую помощь в повседневной жизни, так и столь необходимое человеческое общение и внимание. После сдачи депозитной упаковки каждый клиент «Lidl» может выбрать в таромате получение депозитного чека в распечатанном виде, в цифровом формате через приложение «Lidl Plus» или сразу же пожертвовать сумму депозита. Важно, что собранные в каждом региональном магазине средства направляются непосредственно на нужды местных пожилых людей, тем самым укрепляя взаимную поддержку внутри местных сообществ и обеспечивая, чтобы помощь доходила до тех, кто нуждается в ней больше всего.