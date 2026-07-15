Все больше клиентов «Lidl» жертвуют сумму депозита для поддержки пожилых людей

«Каждые 10 центов становятся значительной поддержкой для наших пожилых людей – только благодаря пожертвованиям от депозитной упаковки мы можем закупать и доставлять пожилым людям продукты и бытовые товары, радовать их в дни рождения и другие праздники, а также устраивать душевные мероприятия, где они могут встретиться со сверстниками. Например, в этом году мы смогли продолжить традицию, организовав День семьи в нескольких местах по всей Латвии с музыкальными выступлениями, играми и праздничным угощением. Трудно описать благодарность и радость, которые светятся в глазах пожилых людей, когда они получают помощь и возможность социализироваться. Огромная благодарность всем, кто делает пожертвования», – подчеркивает руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш.