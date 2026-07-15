В латвийской энергетике происходит нечто очень необычное. Что теперь будет с ценами на электричество?

Всего в июне в Латвии было произведено и передано в сеть 495 ГВт·ч электроэнергии - на 10% меньше, чем в мае, но на 2% больше, чем в июне прошлого года. Потребление электроэнергии по сравнению с маем сократилось на 4% - до 560 ГВт·ч, однако оказалось на 8% выше уровня июня 2025 года. За счет собственной генерации было покрыто 88,48% общего потребления электроэнергии в стране.