Ценник на крыжовник рассмешил и одновременно возмутил пользователей соцсетей

Не меньшее удивление вызвала и стоимость. Одна из пользовательниц соцсети, у которой в саду растет восемь кустов крыжовника, сделала вывод, что богатый урожай в этом году может стать отличным источником дохода. Другой комментатор написал, что пора пойти проверить свои два куста, ведь в саду, возможно, скрывается "золотая жила".