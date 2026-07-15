Ценник на крыжовник рассмешил и одновременно возмутил пользователей соцсетей
Один написанный от руки ценник на коробке с ягодами привлек в социальных сетях гораздо больше внимания, чем могла ожидать его автор. Пользователей удивила как внушительная стоимость крыжовника - 10 евро за килограмм, так и орфографическая ошибка в надписи.
Снимок в социальной сети X опубликовала Велга. На нем запечатлен пластиковый контейнер с красным крыжовником и ценник с надписью "ĒrkšČogas" (правильное написание на латышском — ērkšķogas) и указанием цены в 10 евро за килограмм.
"Ух, как же я сегодня утром попала в точку с обычным фото у ягодного прилавка", — позже написала Велга, реагируя на ажиотаж вокруг публикации.
Фотография быстро привлекла внимание знатоков латышского языка, садоводов и тех, кто следит за динамикой цен. Часть комментаторов сначала пришли в шок от стоимости и лишь затем заметили ошибку в названии ягод.
"Сначала я ужаснулась жуткой цене, а уже потом — отсутствию грамотности", — написала одна из пользовательниц.
Другие подошли к ситуации с юмором. "За такую цену — сквозь тернии (ērkšķi) к звездам", — поиронизировала Линда, а Янис резюмировал: "Судя по всему, вкусные чёги". В свою очередь, мама будущей первоклассницы пошутила, что ее ребенок, возможно, написал бы название ягод точно так же.
Не меньшее удивление вызвала и стоимость. Одна из пользовательниц соцсети, у которой в саду растет восемь кустов крыжовника, сделала вывод, что богатый урожай в этом году может стать отличным источником дохода. Другой комментатор написал, что пора пойти проверить свои два куста, ведь в саду, возможно, скрывается "золотая жила".