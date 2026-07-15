Страны Балтии готовятся к российскому саботажу и атакам на критическую инфраструктуру

Науседа подчеркнул, что Литве не следует "убаюкивать себя летними настроениями и думать, что война идет где-то далеко от нее". "Война идет недалеко от Литвы, и ее проявления мы видим почти каждый день. Неважно, проявляется ли это в гибридных атаках Беларуси, нелегальной миграции, отправке всевозможных летающих объектов на территорию нашей страны, но это проявляется, и это планирование происходит практически в Москве, и мы знаем, что это планирование не останавливается ни на минуту", - добавил он.