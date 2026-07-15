Страны Балтии готовятся к российскому саботажу и атакам на критическую инфраструктуру
Находящийся с визитом в Литве президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что Россия может прибегнуть к провокациям в регионе, когда начнет значительно слабеть на поле боя в Украине.
"Информация, которую мы получаем от Литвы, Латвии, других стран НАТО, информация от служб разных государств указывает на различные попытки подготовки саботажа, гибридных атак, направленных на подрыв безопасности наших стран, и они весьма вероятны", - заявил президент Латвии на пресс-конференции в Вильнюсе.
"Мы должны быть в высшей степени готовы к тому, что, когда война в Украине перейдет в ту стадию, когда Россия больше не будет одерживать побед, не сможет продвигаться на поле боя, возможно, даже до полной победы Украины, в такой ситуации Россия может косвенно испытывать пятую статью и механизмы реагирования на уровне альянса и Европейского союза", - добавил Эдгар Ринкевич.
Об этом он сказал после того, как президент Литвы Гитанас Науседа во вторник в интервью BNS подтвердил появившуюся несколько недель назад в западных СМИ информацию о том, что Россия может устроить провокации в странах Балтии и Польше с целью проверки единства НАТО.
По словам президента Латвии, службы безопасности уже задерживают все больше людей, шпионящих в пользу России, Беларуси или сотрудничающих с этими государствами. "Они действительно тестируют нашу готовность, нашу бдительность. Мы должны быть готовы дать ответ и реагировать на новые угрозы", - сказал Ринкевич.
"Ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут ключевыми для безопасности стран Балтии. Мы уже видим, что гибридные операции продолжаются несколько лет", - добавил он.
В свою очередь Науседа отметил, что хотя Россия в настоящее время не способна проводить широкомасштабные военные операции против стран НАТО, она может планировать менее масштабные, но способные нанести значительный ущерб атаки на критическую инфраструктуру.
"Мы получаем информацию такого рода уже практически последние два-три месяца. Вот почему несколько недель назад я организовал межведомственную встречу на уровне Государственного совета по обороне, на которой мы очень серьезно говорили о том, на какие объекты могут быть направлены такие операции", - сказал президент.
Науседа подчеркнул, что Литве не следует "убаюкивать себя летними настроениями и думать, что война идет где-то далеко от нее". "Война идет недалеко от Литвы, и ее проявления мы видим почти каждый день. Неважно, проявляется ли это в гибридных атаках Беларуси, нелегальной миграции, отправке всевозможных летающих объектов на территорию нашей страны, но это проявляется, и это планирование происходит практически в Москве, и мы знаем, что это планирование не останавливается ни на минуту", - добавил он.
Как ранее Науседа заявил сказал BNS, информация о возможных провокациях России основана на данных разведки, а среди возможных сценариев упоминаются атаки на критическую инфраструктуру в регионе, которые могут осуществляться как конвенциональными, так и иными средствами. В последнее время в Литве была усилена охрана важнейших объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.