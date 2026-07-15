Премьер возмутился выплатами НПО за участие в заседаниях. В организациях ответили: "Это не деньги за посиделки"

После заявления премьера с ответом выступил заместитель председателя Совета Георг Рубенис. Он подчеркнул, что вознаграждение не является оплатой "за посиделки". По его словам, в эту сумму входит не только участие в самом заседании, но и подготовка к нему: изучение большого объема документов, выработка позиции организации, административная работа и другие задачи. Причем представители НПО зачастую выполняют эту работу в свободное от основной работы время, поскольку, в отличие от государственных учреждений, не располагают штатом сотрудников, которые могли бы заниматься подготовкой материалов.