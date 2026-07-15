Премьер возмутился выплатами НПО за участие в заседаниях. В организациях ответили: "Это не деньги за посиделки"
Премьер-министр Андрис Кулбергс усомнился в обоснованности выплат представителям неправительственных организаций (НПО) за участие в заседаниях при Кабинете министров и потребовал провести проверку. В ответ общественники заявили, что деньги платят не за присутствие, а за реальную работу.
Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Государственной канцелярии подготовить полный анализ государственного финансирования неправительственных организаций после того, как узнал, что участникам заседаний Совета по реализации Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров и НПО выплачивается вознаграждение.
По словам главы правительства, его удивило, что выплаты производятся именно за участие в заседаниях, а не за выполнение конкретной работы или государственного задания. Согласно информации Государственной канцелярии, член Совета получает 61 евро за одно заседание, заместитель председателя - 122 евро, руководитель рабочей группы - 152 евро, а представители в других консультативных органах получают почасовую оплату в размере 20 евро.
Esmu informējis, ka pagājušajā nedēļā piedalījos MK Memoranda padomes sēdē ar NVO (nevalstiskajām organizācijām), Pilsonisko savienību un citām organizācijām.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) July 14, 2026
Pēc sēdes uzzināju, ka Valsts kanceleja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos… pic.twitter.com/NeEMDlBRzC
После заявления премьера с ответом выступил заместитель председателя Совета Георг Рубенис. Он подчеркнул, что вознаграждение не является оплатой "за посиделки". По его словам, в эту сумму входит не только участие в самом заседании, но и подготовка к нему: изучение большого объема документов, выработка позиции организации, административная работа и другие задачи. Причем представители НПО зачастую выполняют эту работу в свободное от основной работы время, поскольку, в отличие от государственных учреждений, не располагают штатом сотрудников, которые могли бы заниматься подготовкой материалов.
Рубенис отметил, что порядок выплат установлен не самими общественными организациями, а Кабинетом министров на основании закона о вознаграждении. Кроме того, организации, которые уже получают финансирование на такую деятельность из других источников, дополнительное вознаграждение не получают.
Он также напомнил, что заседания Совета проходят открыто, транслируются в интернете, а их протоколы находятся в свободном доступе. По мнению Рубениса, этот механизм позволяет обеспечить участие в обсуждении не только крупных организаций с собственными финансовыми ресурсами, но и небольших объединений, которые иначе не смогли бы направлять своих представителей на заседания.
Заместитель председателя Совета также выразил обеспокоенность тем, что дискуссия постепенно смещается с обсуждения эффективности механизма финансирования к вопросу о том, имеют ли представители гражданского общества право участвовать в принятии решений.
Он заявил, что сектору нечего скрывать и поддержал проведение открытой оценки государственного финансирования НПО. При этом, по его мнению, анализ должен учитывать не только объем потраченных средств, но и результаты этой работы, а также сравнение с тем, сколько аналогичные функции обошлись бы государству, если бы оно выполняло их самостоятельно.
Рубенис призвал премьер-министра активнее участвовать в работе Совета, посещать общественные организации и лично знакомиться с их деятельностью, подчеркнув, что гражданское общество является важной частью демократической системы и не должно становиться объектом политического противостояния.