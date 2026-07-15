Как выбрать лучший пенсионный план? Банк Латвии представил обновленный путеводитель Manapensija.lv

Руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре отмечает: "Общественные дискуссии о 2-м пенсионном уровне показали, что не все жители понимают пенсионную систему Латвии и свою важную роль в планировании пенсии. Будущая пенсия зависит от решений, принимаемых сегодня, поэтому мы призываем жителей всех возрастов с самого дня получения первой зарплаты заходить на Manapensija.lv, узнавать больше, активнее участвовать и принимать взвешенные решения о росте своих будущих накоплений".