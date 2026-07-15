Как выбрать лучший пенсионный план? Банк Латвии представил обновленный путеводитель Manapensija.lv
Банк Латвии запустил обновленный сайт Manapensija.lv, где жители могут сравнить планы 2-го и 3-го пенсионных уровней, проверить результаты и комиссии, а также подобрать более подходящий вариант для будущих накоплений.
Ранее работу сайта Manapensija.lv обеспечивала компания Nasdaq Riga в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией финансовой отрасли и управляющими пенсионными средствами. Теперь эту функцию взял на себя Банк Латвии, значительно усовершенствовав содержание, удобство использования и дизайн сайта. В дальнейшем Manapensija.lv планируется постепенно дополнять новой информацией и функциями, расширяя его возможности для всех, кто накапливает пенсию или уже ее получает.
Руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре отмечает: "Общественные дискуссии о 2-м пенсионном уровне показали, что не все жители понимают пенсионную систему Латвии и свою важную роль в планировании пенсии. Будущая пенсия зависит от решений, принимаемых сегодня, поэтому мы призываем жителей всех возрастов с самого дня получения первой зарплаты заходить на Manapensija.lv, узнавать больше, активнее участвовать и принимать взвешенные решения о росте своих будущих накоплений".
Manapensija.lv - это надежный путеводитель, который простым языком предоставляет участникам пенсионной системы полезную информацию. На сайте можно узнать, как использовать возможности пенсионной системы в своих интересах, сравнить пенсионные продукты, расходы и результаты, а также выбрать наиболее подходящие решения для увеличения будущих накоплений.
На новом сайте доступен путеводитель для разных возрастных групп с полезной информацией, в том числе о решениях, которые необходимо принимать в отношении будущих накоплений. Впервые в одном месте собрана и доступна для сравнения информация:
- о планах 2-го пенсионного уровня и их результатах, включая сведения о странах, в которые инвестируются средства, и доле акций;
- о планах 3-го пенсионного уровня, их результатах и динамике за весь период работы;
- о планах накопительного страхования жизни, их результатах и комиссиях.
Также на сайте доступен тест, который помогает выбрать подходящий план 2-го пенсионного уровня, а также ответы на вопросы о различных жизненных ситуациях, связанных с пенсией.