Восстановление пограничного контроля между Латвией и Литвой не в приоритете Домбравы

По данным Министерства внутренних дел Литвы, в прошлом году в Литве было задержано 1200 нелегальных мигрантов, которых перевезли из Латвии или которые прибыли самостоятельно. Это примерно в два с половиной раза больше, чем в 2024 году, когда их было 540.