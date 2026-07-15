Восстановление пограничного контроля между Латвией и Литвой не в приоритете Домбравы
Приоритетом министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы (Национальное объединение) является укрепление внешней границы Европейского союза (ЕС), а не восстановление временного пограничного контроля между Латвией и Литвой для борьбы с нелегальной миграцией.
Позиция министра такова, что в настоящее время гибридная угроза, осуществляемая белорусским режимом с использованием нелегальной миграции в качестве инструмента, в основном направлена против Латвии, поэтому сейчас важнее всего укреплять защиту внешней границы ЕС и более тесно сотрудничать Латвии и Литве, а не переносить проблему на внутренние границы, сообщили в бюро министра.
Пока давление на Латвию продолжается, важнее сообща остановить нелегальную миграцию на внешней границе, указали в бюро.
Кандидат на пост министра внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас в понедельник допустил необходимость временно восстановить пограничный контроль с Латвией, так как увеличивается поток вторичной нелегальной миграции. Он также подчеркнул, что это была бы крайняя мера, если бы все остальные не дали желаемого результата.
Между тем главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что восстановление временного пограничного контроля с Латвией должно быть последней мерой, которую следует рассматривать только после того, как будут приняты все другие меры по управлению потоком нелегальной миграции из Беларуси.
По данным Министерства внутренних дел Литвы, в прошлом году в Литве было задержано 1200 нелегальных мигрантов, которых перевезли из Латвии или которые прибыли самостоятельно. Это примерно в два с половиной раза больше, чем в 2024 году, когда их было 540.
С начала организованного Беларусью миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили незаконный въезд в страну 25 500 иностранцев.