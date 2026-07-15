Скидки и акции обманывают покупателей? В Латвии уточнили правила распродаж

PTAC напоминает, что информация о ценах должна быть ясной, достоверной и легко воспринимаемой потребителями. Вводящая в заблуждение информация о скидках, акциях или распродажах может повлиять на решения покупателей и создать риск недобросовестной конкуренции на рынке. Центр призывает предпринимателей ознакомиться с обновленным Руководством на своем сайте и соблюдать изложенные в нем основные принципы в повседневной коммерческой деятельности.