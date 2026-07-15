Царникаве готовятся официально присвоить статус города - уже выбрали день
Царникава, которая считается крупнейшей деревней Латвии, уже в августе может официально стать городом. Соответствующий законопроект поддержала комиссия Сейма, а вступление закона в силу планируют приурочить к Празднику миноги.
Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений в среду поддержала поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города.
Законопроекту присвоен статус срочного. Предполагается, что закон вступит в силу 22 августа - в день проведения традиционного Праздника миноги в Царникаве.
Одна из инициаторов законопроекта, спикер Сейма и бывший председатель думы Царникавского края Дайга Миериня (СЗК), отметила, что идея присвоить Царникаве статус города обсуждается уже более десяти лет. По ее словам, такое желание неоднократно высказывали жители во время общественных обсуждений и при подготовке стратегических документов.
Миериня подчеркнула, что сегодня Царникава является крупнейшей деревней Латвии и соответствует установленному законом критерию для получения статуса города, поскольку здесь проживает более 5000 постоянных жителей.
Комиссия поддержала альтернативную редакцию законопроекта, подготовленную Юридическим бюро Сейма. Изначально документ внесла группа депутатов разных фракций. Как отмечается в пояснительной записке, по численности населения, уровню инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае Царникава уже сейчас обладает всеми характерными признаками города. Здесь развита общественная инфраструктура, доступны муниципальные, образовательные, спортивные, культурные и медицинские услуги, а также ведется активная экономическая и общественная деятельность.