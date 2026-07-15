Царникаве готовятся официально присвоить статус города - уже выбрали день

Одна из инициаторов законопроекта, спикер Сейма и бывший председатель думы Царникавского края Дайга Миериня (СЗК), отметила, что идея присвоить Царникаве статус города обсуждается уже более десяти лет. По ее словам, такое желание неоднократно высказывали жители во время общественных обсуждений и при подготовке стратегических документов.