Частоту "Домской площади" получила радиопрограмма Radio 3
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) на конкурсе о предоставлении прав на вещание для создания радиопрограммы или расширения зоны вещания в Риге на частоте 107,7 мегагерц (МГц) признал победителем SIA All Media Latvia с радиопрограммой Radio 3, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Как заявил руководитель по коммуникации All Media Latvia Карлис Позняков, предприятие радо возможности развивать свой радио-портфель и начать работу над новым радиопроектом. "Наша цель - создавать для слушателей качественный и современный контент, который дополнит медиасреду Латвии и расширит возможности выбора для аудитории", - сказал Позняков.
Ранее на этой частоте вещало Латвийское радио 4 (LR4) на русском языке.
Главным требованием к радиопрограмме была способность обеспечить непрерывное круглосуточное вещание на латышском языке. Претенденты имели право свободно выбирать формат программы - информационный, информационно-музыкальный или музыкальный.
С 1 января этого года было аннулировано разрешение на вещание Латвийского радио 4 (LR4), а последним днем вещания LR4 было 31 декабря.