Частоту "Домской площади" получила радиопрограмма Radio 3

Как заявил руководитель по коммуникации All Media Latvia Карлис Позняков, предприятие радо возможности развивать свой радио-портфель и начать работу над новым радиопроектом. "Наша цель - создавать для слушателей качественный и современный контент, который дополнит медиасреду Латвии и расширит возможности выбора для аудитории", - сказал Позняков.