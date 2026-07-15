Pitbull соберет более 40 000 человек в Риге: организаторы дали важные инструкции
Для того чтобы обеспечить более удобный и быстрый вход зрителей на концерт Pitbull, который состоится 29 июля на Большой эстраде Межапарка, организаторы вводят новую систему распределения потоков посетителей. Вход на территорию мероприятия будет разделен на два направления - A и B, что позволит избежать больших очередей у входов и сделать процесс прохода более организованным. Соответствующее направление будет указано в билете каждого посетителя.
Поскольку концерт полностью распродан и его посетят более 40 000 зрителей, организаторы призывают заранее проверить информацию о входе в своем билете. При прибытии в Межапарк посетителям необходимо следовать указателям на направление A или B, указанное в билете, а не выбирать ближайший или привычный вход.
Организаторы рекомендуют приходить заранее, подготовить билет для сканирования до подхода ко входу, следовать информационным указателям на территории мероприятия и выполнять инструкции персонала. Выбор неправильного входа может увеличить время ожидания и замедлить процесс попадания на концерт.
Pitbull выступит 29 июля на Большой эстраде Межапарка в рамках своего мирового тура I’m Back. Концерт полностью распродан - его посетят более 40 000 зрителей из стран Балтии и других европейских государств. Специальным гостем вечера станет американский рэпер и продюсер Lil Jon.
В связи с огромным интересом к мероприятию организаторы напоминают: не приобретайте билеты через объявления, социальные сети или другие непроверенные площадки, так как существует высокий риск покупки поддельных или недействительных билетов. Все билеты будут проходить электронную проверку при входе, поэтому недействительные билеты будут автоматически выявлены.
За неделю до концерта будет опубликована дополнительная практическая информация для посетителей.