Pitbull соберет более 40 000 человек в Риге: организаторы дали важные инструкции

В связи с огромным интересом к мероприятию организаторы напоминают: не приобретайте билеты через объявления, социальные сети или другие непроверенные площадки, так как существует высокий риск покупки поддельных или недействительных билетов. Все билеты будут проходить электронную проверку при входе, поэтому недействительные билеты будут автоматически выявлены.