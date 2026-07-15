Пойдете купаться в +7? На пляже Вентспилса температура воды упала почти до зимних значений

Как сообщалось ранее, в конце этой недели немного усилится юго-восточный ветер, который затем сменится юго-западным. Из-за этого во многих местах на побережье Латвии морская вода может стать холоднее. Если ветер долго дует от берега, верхний теплый слой воды уносится в море, а на его место поднимается холодная вода с большей глубины.