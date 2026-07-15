Пойдете купаться в +7? На пляже Вентспилса температура воды упала почти до зимних значений
На пляже Вентспилса температура морской воды опустилась всего до +7 градусов. Причиной стали холодные течения, поднявшие к берегу воду с глубины.
В среду до полудня температура морской воды на городском пляже Вентспилса опустилась до семи градусов, свидетельствует информация на сайте ventspils.lv.
Из-за холодных морских течений, вызванных северным ветром, в понедельник и вторник температура воды в официальной зоне купания Вентспилса снизилась до 11 градусов.
Согласно спутниковым данным, очень холодная вода наблюдается и во многих других местах западного побережья Курземе. При этом коммунальное управление Лиепаи утром в среду сообщило, что температура воды на Лиепайском пляже составляет 17 градусов.
В Рижском заливе температура воды в основном колеблется от 17 до 20 градусов. По информации самоуправлений, утром в Юрмале и Риге вода прогрелась до 17-18 градусов, а в Саулкрасты - до 19 градусов.
На курземском побережье Рижского залива температура воды достигает 20 градусов. В большинстве рек и озер она составляет от 17 до 23 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Как сообщалось ранее, в конце этой недели немного усилится юго-восточный ветер, который затем сменится юго-западным. Из-за этого во многих местах на побережье Латвии морская вода может стать холоднее. Если ветер долго дует от берега, верхний теплый слой воды уносится в море, а на его место поднимается холодная вода с большей глубины.