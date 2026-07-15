"Мы проверяли это": почему в Bezvests.lv больше не используют экстрасенсов в поисках пропавших людей
Поисково-спасательная организация Bezvests.lv объяснила, почему не использует помощь экстрасенсов, ясновидящих и людей, заявляющих о наличии паранормальных способностей, при поиске без вести пропавших людей.
Руководитель организации Александр Фаминский отметил, что за более чем 16 лет существования Bezvests.lv этот вопрос задавали, вероятно, тысячи раз. По его словам, практически после каждого сложного исчезновения родственники или другие люди советуют обратиться к экстрасенсам.
Фаминский подчеркнул, что организация понимает отчаяние семей пропавших людей и не осуждает тех, кто хватается за любую надежду. Однако все решения во время поисковых операций принимаются исключительно на основании проверяемых данных. Поиски строятся на информации о последнем достоверно известном месте нахождения человека, показаниях очевидцев, записях камер видеонаблюдения, анализе местности, особенностях поведения пропавшего и других объективных фактах.
По словам руководителя организации, в первые годы работы Bezvests.lv не отвергала возможность существования подобных способностей. Напротив, почти три с половиной года добровольцы встречались с экстрасенсами и другими людьми, утверждавшими, что обладают необычными возможностями. Им показывали фотографии недавно пропавших людей, внимательно фиксировали все полученные сведения, а затем проверяли их в ходе реальных поисковых операций.
"Мы искренне надеялись, что если такие способности действительно существуют, то они смогут помочь спасти чью-то жизнь или хотя бы дать зацепку в поисках человека", - рассказал Фаминский.
Однако за все это время организация не получила ни одного объективно подтвержденного результата, который можно было бы использовать при организации поисков.
В Bezvests.lv отмечают, что подобные заявления невозможно проверить в момент их получения. При этом они способны повлиять на родственников пропавших, вызвать сомнения в уже принятых решениях и даже привести к просьбам изменить ход поисковой операции. Фаминский подчеркнул, что каждый выезд поисковых групп требует времени, участия добровольцев, транспорта и других ресурсов. Если направить людей на проверку неподтвержденной информации, то в это время не будут обследованы участки, выбранные на основе реальных данных. А при поиске пропавших людей время зачастую является самым ценным ресурсом.
Чтобы ознакомиться с международным опытом, Bezvests.lv также обратилась в американскую организацию Center for Inquiry Investigations Group (CFIIG), которая занимается независимой проверкой заявлений о паранормальных способностях.
Исполнительный директор CFIIG Джеймс Андердаун подтвердил, что организация по-прежнему предлагает вознаграждение в размере 500 тысяч долларов любому человеку, который сможет доказать наличие паранормальных способностей в контролируемых условиях. По его словам, за все время существования программы ни одному участнику не удалось успешно пройти проверку и получить награду. Он также напомнил, что ранее никто не смог выиграть миллион долларов, который предлагал Фонд Джеймса Рэнди за доказательство существования подобных способностей.
В организации подчеркивают, что каждый человек имеет право придерживаться собственных убеждений. Однако, когда речь идет о поиске пропавших людей, решения должны приниматься исключительно на основе информации, которую можно объективно проверить, поскольку именно от этих решений иногда зависит человеческая жизнь.