"Мы проверяли это": почему в Bezvests.lv больше не используют экстрасенсов в поисках пропавших людей

В Bezvests.lv отмечают, что подобные заявления невозможно проверить в момент их получения. При этом они способны повлиять на родственников пропавших, вызвать сомнения в уже принятых решениях и даже привести к просьбам изменить ход поисковой операции. Фаминский подчеркнул, что каждый выезд поисковых групп требует времени, участия добровольцев, транспорта и других ресурсов. Если направить людей на проверку неподтвержденной информации, то в это время не будут обследованы участки, выбранные на основе реальных данных. А при поиске пропавших людей время зачастую является самым ценным ресурсом.