До 20 ресторанов за пять лет: основатель LIDO представил новый амбициозный проект
Предприниматель и основатель сети ресторанов LIDO Гунар Кирсонс начинает развивать новую ресторанную концепцию DABA. Уже в этом году он планирует открыть первые два ресторана в Риге. Один из них появится в Межапарке по адресу проспект Межа, 3, второй - на улице Бривибас, 38. Общий объем инвестиций в создание двух первых ресторанов составит около 4,5 млн евро.
Первый ресторан DABA в Межапарке откроется для посетителей уже в конце июля этого года. Открытие ресторана на улице Бривибас запланировано на ноябрь. Новая концепция предусматривает современные рестораны быстрого питания с качественной латвийской кухней, специальным предложением кофе и чая, а также максимально эффективно организованными рабочими процессами.
В создание ресторана в Межапарке предприниматель вложил около 2,2 млн евро. Общие инвестиции в проект на улице Бривибас составят примерно 2,3 млн евро. Ресторан DABA на улице Бривибас разместится в помещениях площадью 466 квадратных метров. Из них 248 квадратных метров займет ресторан на первом этаже, а подвальный этаж будет использоваться под склады и другие вспомогательные помещения.
В каждом ресторане планируется оборудовать около 80-100 посадочных мест. Важной частью концепции DABA станут эффективно организованные рабочие процессы, которые позволят обслуживать одного клиента за 30-60 секунд.
"После почти 40 лет работы в ресторанном бизнесе мне захотелось создать концепцию, в которой я смогу использовать весь накопленный за это время опыт. Наша цель - доказать, что очень высокое качество еды можно сочетать с действительно быстрым обслуживанием. Однако не менее важно отношение к человеку. Мы хотим, чтобы каждый клиент чувствовал себя желанным гостем и получал профессиональное обслуживание", - говорит Гунар Кирсонс.
В каждом ресторане планируется создать около 30 новых рабочих мест. Чтобы обеспечить единый уровень обслуживания клиентов, все сотрудники новой ресторанной сети перед началом работы проходят специальное обучение. Оно включает не только профессиональные навыки и организацию труда, но и культуру общения. Для этого компания сотрудничает с педагогами по сценической речи Латвийского национального театра.
Компания также намерена обеспечить сотрудникам зарплату выше среднего уровня в отрасли. Это должно помочь привлекать квалифицированных специалистов в условиях, когда нехватка рабочей силы становится одной из главных проблем сферы общественного питания.
После запуска первых двух ресторанов предприниматель намерен постепенно развивать концепцию DABA и в других районах Риги. В случае успешного развития в течение пяти лет планируется открыть до 20 ресторанов, а затем развивать концепцию по франшизе и на зарубежных рынках. "Первые рестораны мы рассматриваем как платформу, на которой будем совершенствовать каждую деталь. Когда убедимся, что система работает безупречно, сможем думать о следующих ресторанах в Риге, а затем и за пределами Латвии. Моя цель - создать систему, которая в будущем сможет обслуживать миллионы людей", - рассказал Гунар Кирсонс.