До 20 ресторанов за пять лет: основатель LIDO представил новый амбициозный проект

После запуска первых двух ресторанов предприниматель намерен постепенно развивать концепцию DABA и в других районах Риги. В случае успешного развития в течение пяти лет планируется открыть до 20 ресторанов, а затем развивать концепцию по франшизе и на зарубежных рынках. "Первые рестораны мы рассматриваем как платформу, на которой будем совершенствовать каждую деталь. Когда убедимся, что система работает безупречно, сможем думать о следующих ресторанах в Риге, а затем и за пределами Латвии. Моя цель - создать систему, которая в будущем сможет обслуживать миллионы людей", - рассказал Гунар Кирсонс.