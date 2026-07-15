Правительство подготовило план на 215 пунктов, но не хватило только одного - денег
Правительство не утвердило свой план действий во вторник, 14 июля, поскольку реализация ряда мер потребовала бы внесения поправок в бюджет текущего года. Партнеры по коалиции теперь ждут предложения премьер-министра и министра финансов, но никто не назвал конкретных проектов из ранее запланированных, от которых партнеры были бы готовы отказаться.
План действий правительства - это документ, который переводит обещания, данные в декларации правительства, в конкретные задачи, устанавливая сроки и ответственные учреждения. Закон предусматривает, что он должен быть утвержден в течение трех месяцев после того, как Кабинет министров утвержден Сеймом. План действий правительства Андриса Кулбергса ("Объединенный список") включает 215 мер, 61 из которых определены как приоритетные. Срок реализации более 200 мер установлен до октября - месяца выборов в Сейм. Однако правительство не утвердило документ. Министерство финансов пришло к выводу, что некоторые министерства намерены запросить дополнительные средства, которых нет в бюджете этого года, сообщает Lsm.lv.
"Представленный план действий содержит достаточно пунктов, которые на практике означали бы необходимость немедленного пересмотра бюджета. Соответственно, таких пунктов быть не может, поскольку срок полномочий этого правительства слишком короткий", - заявил министр финансов Марис Кучинскис ("Объединенный список").
В письменном комментарии Кулбергс возлагает ответственность за некоторые планы, не обеспеченные финансовыми средствами, на партнеров по коалиции, которые хотят реализовать инициативы без источника финансирования. В то же время план действий был разработан под его руководством и подготовлен к утверждению. Теперь Государственной канцелярии поручено, по словам премьер-министра, "исправить" его, сопоставив планы с имеющимся финансированием и оставшимся временем для правительства.
Пока неясно, какие конкретные меры будут удалены, отложены или переформулированы. Латвийское телевидение спросило нескольких министров, является ли, по их мнению, нормальным принятие плана действий, не имеющего фактического финансового обоснования.
- Министр социального обеспечения Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян): "Ну да, наверное, следовало бы быть какой-то базе, но в любом случае давайте двигаться вперед, а потом посмотрим, что получится".
- Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"): "У этого вопроса две стороны. С одной стороны - сотрудники и министры в каждом министерстве хотели бы реализовать конкретный план. Мы это изложили на бумаге. С другой стороны - сколько у нас времени и сколько у нас финансирования. Декларация обычно содержит несколько страниц о больших планах, а план действий имеет даты, сроки и задачи".
- Министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение): "Здесь может быть проблема, что повседневная работа, которая была в повестке дня министерств, была перенесена в план действий, не соизмерена со сроками, в которые ее можно выполнить, и имеющимися бюджетными средствами".
Правительство планирует пересмотреть план действий на следующей неделе. К тому времени ему придется решить, какие из более чем 200 мер следует отменить, отложить или переформулировать.