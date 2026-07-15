Правительство подготовило план на 215 пунктов, но не хватило только одного - денег

План действий правительства - это документ, который переводит обещания, данные в декларации правительства, в конкретные задачи, устанавливая сроки и ответственные учреждения. Закон предусматривает, что он должен быть утвержден в течение трех месяцев после того, как Кабинет министров утвержден Сеймом. План действий правительства Андриса Кулбергса ("Объединенный список") включает 215 мер, 61 из которых определены как приоритетные. Срок реализации более 200 мер установлен до октября - месяца выборов в Сейм. Однако правительство не утвердило документ. Министерство финансов пришло к выводу, что некоторые министерства намерены запросить дополнительные средства, которых нет в бюджете этого года, сообщает Lsm.lv.