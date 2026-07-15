В окрестностях Даугавпилса в болото выпустили десять черепах

В результате природоохранных мероприятий проекта в Даугавпилсских болотных угодьях планируется восстановить территорию площадью более 30 000 гектаров, взять под контроль распространение инвазивной красноухой черепахи (Trachemys scripta) и выпустить в дикую природу десять охраняемых европейских болотных черепах. В свою очередь в Литве, на Большом острове (Didžioji sala) в городе Зарасай, планируется восстановить экосистему болотных угодий площадью 9,82 гектара, а также улучшить ландшафт и инфраструктуру для посетителей.