В окрестностях Даугавпилса в болото выпустили десять черепах
Сегодня в 10:00 в водно-болотных угодьях Ругели в Даугавпилсе в рамках программы по восстановлению популяции в дикую природу были выпущены десять пятилетних европейских болотных черепах.
Как сообщили в самоуправлении города, в природную среду болотных угодий Ругели выпущены десять пятилетних европейских болотных черепах (Emys orbicularis), выращенных в Латгальском зоопарке. Цель мероприятия - содействовать восстановлению этого важного местного вида и укрепить экосистему водно-болотных угодий Даугавпилса.
В результате природоохранных мероприятий проекта в Даугавпилсских болотных угодьях планируется восстановить территорию площадью более 30 000 гектаров, взять под контроль распространение инвазивной красноухой черепахи (Trachemys scripta) и выпустить в дикую природу десять охраняемых европейских болотных черепах. В свою очередь в Литве, на Большом острове (Didžioji sala) в городе Зарасай, планируется восстановить экосистему болотных угодий площадью 9,82 гектара, а также улучшить ландшафт и инфраструктуру для посетителей.
В Даугавпилсском самоуправлении отмечают, что водно-болотные угодья Ругели отличаются высоким разнообразием видов земноводных и пресмыкающихся - на территории проекта зарегистрированы 16 видов, встречающихся в Латвии. Для предотвращения деградации природных местообитаний и улучшения состояния популяций разработан комплекс мероприятий по восстановлению биотопов и охране природы, включая ограничение распространения инвазивных видов, восстановление потенциальных мест размножения и выпуск болотных черепах в естественную среду.
Общий бюджет проекта составляет 749 354 евро.