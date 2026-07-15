Как латвийскому бизнесу выйти на зарубежные рынки: в Риге пройдет форум ExportUP!
1 октября в Риге пройдет международный форум ExportUP!, на котором более 20 предпринимателей и экспертов расскажут, как латвийскому бизнесу выходить на зарубежные рынки и сохранять конкурентоспособность в условиях глобальных перемен.
Геополитическая неопределенность, развитие технологий и стремительные изменения в мировой экономике создают не только новые риски, но и ранее невиданные возможности. Для многих отраслей латвийский рынок уже не является единственной площадкой для роста, поэтому компании все активнее ищут новые экспортные рынки, партнеров и возможности для расширения.
Форум ExportUP! станет местом встречи руководителей компаний, специалистов по развитию и экспорту, команд по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. Участники смогут получить новые идеи, полезные контакты и практический опыт для роста компании. Независимо от того, уже экспортирует предприятие, только готовится выйти на зарубежные рынки или хочет заранее подготовиться к будущим переменам, форум поможет получить знания для принятия взвешенных деловых решений.
Чего ожидать от форума?
В центре программы ExportUP! будут тенденции мировой экономики, экспортные стратегии, вопросы безопасности и геополитические вызовы, межкультурная коммуникация, развитие бренда на международных рынках, инновации и конкурентоспособность компаний. Форум объединит выступления экспертов, истории предпринимателей, панельные дискуссии и практические беседы. Это позволит не только получить актуальные знания, но и наладить полезные контакты и найти новые возможности для сотрудничества.
Среди спикеров форума будут экономист Европейского инвестиционного банка Майкл Стеммер, руководитель отдела публичной политики Bolt в странах Балтии Сирли Хейнсоо, председатель правления SAF Tehnika Нормунд Бергс, креативный директор McCANN Poland Бартек Климашевский, член правления и владелица Staļi Илзе Дамбе, финансовый директор и член правления Storent Байба Онкеле, а также другие предприниматели и отраслевые эксперты из Латвии и зарубежных стран.
Экспортный форум ExportUP! состоится 1 октября в Forum Cinemas в Риге. Рабочий язык мероприятия - английский. Перевод обеспечит партнер форума Tilde. Подробная информация и билеты доступны на сайте мероприятия.