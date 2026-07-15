Как латвийскому бизнесу выйти на зарубежные рынки: в Риге пройдет форум ExportUP!

Форум ExportUP! станет местом встречи руководителей компаний, специалистов по развитию и экспорту, команд по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. Участники смогут получить новые идеи, полезные контакты и практический опыт для роста компании. Независимо от того, уже экспортирует предприятие, только готовится выйти на зарубежные рынки или хочет заранее подготовиться к будущим переменам, форум поможет получить знания для принятия взвешенных деловых решений.