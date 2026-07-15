Украина создала отдельное командование для ударов в глубь России
В украинской армии создано "специальное командование дальнобойного влияния на Россию", заявил 10 июля Владимир Зеленский. Структура, по его словам, "должна сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более существенно снизить российский военный потенциал".
По данным источника украинского издания Liga.net, приближенного к командованию ВСУ, новое командование «дальнобойного воздействия» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет отвечать за разработку концепции и реализацию ударов дальнего действия по территории врага. Собеседник журналистов рассказал, что командование создавалось в условиях повышенной секретности. Оно должно взять на себя ответственность за разработку философии и реализацию дальнобойных ударов по России.
Это, по словам источника издания, должно устранить определенную конкуренцию, которая существовала между подразделениями, наносящими удары на большие расстояния по РФ, а именно между Главным управлением разведки (ГУР), Службой безопасности Украины (СБУ), Силами беспилотных систем (СБС) и другими структурами Сил обороны Украины.
В то же время источники Liga.net пока не понимают, каким именно образом новое командование будет взаимодействовать с СБС. Также пока неизвестно, кому будет подчиняться дальнобойное командование. Кто будет управлять формированием, Зеленский также не уточнял.
— Судя по всему, процедурно Верховная Рада должна сейчас разработать и принять соответствующие законы [о дальнобойном командовании]. И это нужно сделать в кратчайшие сроки, — отметил собеседник издания.
Командование новыми «объединенными силами быстрого реагирования» будет выглядеть как штурмовые войска с расширенными возможностями. Источник Liga уточнил, что в состав командования должны войти штурмовые и артиллерийские бригады, а также бригады сил беспилотных систем.
В своем заявлении Зеленский как раз и сказал о реформе штурмовых войск и создании Объединенных сил быстрого реагирования. Возглавить последнюю Зеленский предложил Дмитрию Волошину — бригадному генералу и командиру 8-го корпуса десантно-штурмовых войск (ДШВ).
Новые возможности
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для «Новой газеты Европа» рассказал, что Украина постепенно шла к созданию отдельного командования на фоне стратегической необходимости оказания огневого поражения по глубоким тыловым зонам территории РФ.
— У Украины изначально не было таких возможностей. С 2022 года, можно сказать, в какой-то степени приходилось всё начинать с нуля. И сейчас мы видим, как поступательно увеличивается дальность полета дронов типа deep strike: удары уже наносятся на расстоянии 2500–3000 километров от границы с Украиной. И, конечно, эта дальность будет увеличиваться, — говорит эксперт.
По его оценке, к концу года удары на расстоянии до 4,5 тысячи километров от украинской границы могут стать реальной перспективой. При этом развивается не только количественная, но и качественная составляющая дальнобойных ударов: беспилотники способны летать дальше, совершенствуются их аэродинамические характеристики и боевые части, появляются новые типы аппаратов.
Именно поэтому, считает Коваленко, выделение дальних ударов в отдельное направление выглядит уместным. Он разделяет применение беспилотников на три уровня: тактический — примерно до 40–50 километров от линии боевого соприкосновения, оперативно-тактический, или middle strike, — до 150–200 километров, и стратегический, или deep strike, — удары на большую глубину.
— Это совершенно разные задачи. И даже рода войск, которые занимаются оперативно-тактическими и стратегическими задачами, порой различаются. Поэтому такое разделение вполне уместно, чтобы не перегружать одно и то же командование совершенно разными задачами, — объясняет собеседник «Новой-Европа».
Разделение полномочий
Коваленко предполагает, что Силы беспилотных систем под командованием Роберта Бровди сохранят за собой преимущественно тактические и оперативно-тактические задачи в зоне боевых действий в Украине, в Крыму, акваториях Азовского и Черного морей, а также, возможно, удары на глубину до 200 километров по территории России. Новое командование, по его мнению, будет сосредоточено именно на стратегических ударах в глубь российской территории.
При этом точное распределение полномочий между структурами пока неизвестно и, вероятно, не будет раскрыто полностью из-за секретности.
По словам Коваленко, создание отдельного командования дальних ударов не означает, что оно будет действовать изолированно от других украинских силовых структур. Координация между ГУР, СБУ, Силами беспилотных систем, Военно-морскими силами и другими подразделениями существовала и раньше и, как ожидает эксперт, сохранится после реформы.
В пример Коваленко приводит уже проведенные операции. По типам использованных беспилотников, говорит специалист, иногда можно предположить участие сразу нескольких структур. Например, применение дронов «Бобер», которые связывают с ГУР, одновременно с беспилотниками Firepoint-1 или Firepoint-2 может свидетельствовать о совместной работе разведки и Сил беспилотных систем. Аналогичным образом, по его словам, координируются операции в Черном и Азовском морях, а также удары по Крыму.
— Коммуникация достаточно тесная была, есть и будет. Даже если та или иная структура будет наносить удары по территории Российской Федерации и выполнять поставленные перед ней задачи, она всё равно будет взаимодействовать с коллегами.
Я не думаю, что здесь возникнет какая-либо дезорганизация, — говорит эксперт.
Рост давления на Россию
Новое командование для дальних ударов создается не с нуля: Украина уже несколько месяцев последовательно атакует российскую инфраструктуру. Главные цели — нефтяная отрасль, логистика и другие объекты, влияющие на российскую экономику во время войны, начатой Владимиром Путиным.
В России наблюдается дефицит бензина после того, как украинские дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Само выступление Зеленского о создании «командования дальнобойного влияния» состоялось в день, когда Украина нанесла удары по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, одному из крупнейших на юге России, и по Усть-Лужскому нефтеперерабатывающему комплексу в Ленинградской области, сообщило Генеральное командование Украины. Согласно заявлению, также были поражены нефтяной терминал и нефтехранилище в Ростовской области. По словам командующего Силами беспилотных систем Украины и одного из главных организаторов этой масштабной операции Роберта Бровди, украинские атаки также нанесли ущерб теневому флоту Москвы. В воскресенье, 12 июля, украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области, он входит в структуру «Роснефти».
Параллельно на минувшей неделе Украина нанесла удары по танкерам в Азовском море. После этого Россия, по информации Reuters, временно прекратила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эксперты предполагают, что это решение может повлиять почти на четверть российского экспорта пшеницы в регионе, что станет еще одним потенциальным ударом по экономике РФ.
Еще в марте, когда Украина нанесла рекордное количество атак по Москве, Коваленко предупреждал, что удары ВСУ по российской инфраструктуре будут масштабироваться. Тогда он также предположил, что «уже 2027 год многие россияне, в том числе и москвичи, будут встречать при свете свечей». «Вероятно, что украинская армия интенсифицирует атаки на объекты нефтяной инфраструктуры и газотранспортной системы, а также на производства, обеспечивающие приток средств в российский бюджет», — прогнозировал эксперт.