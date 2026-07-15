Украина создала отдельное командование для ударов в глубь России

В России наблюдается дефицит бензина после того, как украинские дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Само выступление Зеленского о создании «командования дальнобойного влияния» состоялось в день, когда Украина нанесла удары по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, одному из крупнейших на юге России, и по Усть-Лужскому нефтеперерабатывающему комплексу в Ленинградской области, сообщило Генеральное командование Украины. Согласно заявлению, также были поражены нефтяной терминал и нефтехранилище в Ростовской области. По словам командующего Силами беспилотных систем Украины и одного из главных организаторов этой масштабной операции Роберта Бровди, украинские атаки также нанесли ущерб теневому флоту Москвы. В воскресенье, 12 июля, украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области, он входит в структуру «Роснефти».